Vaše společnost patří mezi světové lídry v oblasti výroby a instalace nabíjecích stanic. Jaké typy dobíjecích systémů nabízíte?

Nabízíme komplexní portfolio nabíjecích stanic, od ultrarychlých nabíječek, které jsou schopné dodávat výkon až 350 kilowattů a dobít vůz na dojezd 200 km za osm minut, až po AC nabíječky určené pro domácí nabíjení. Nabíjecí systémy máme nejen pro osobní automobily, ale i pro elektrobusy nebo elektrická nákladní auta.

ABB patří mezi průkopníky elektrické dopravy v Česku. Když porovnáte situaci na startu a nyní, jak jsme pokročili a co naopak musíme ještě zlepšit?

Pokrok je významný. První nabíječku jsme instalovali v roce 2010, od té doby se nám povedlo instalovat v Česku přes 270 veřejných rychlodobíjecích stanic. Dnes je tuzemsko ve fázi vytváření páteřní sítě. Výstavba veřejné dobíjecí infrastruktury je extrémně náročná jak po projektové, tak po finanční stránce. Když existuje podpora ze strany státu a úřadů, výrazně proces urychlí a pomůže nastartovat celý byznys. V současnosti se soustřeďujeme na dobíjení těžkých automobilů, tedy i elektrických autobusů. Přechod těžkých aut na bezemisní dopravu dává podstatně větší smysl než u malých vozidel, a to jak z pohledu zlepšení životního prostředí, tak z hlediska efektivity nákladů. Pokud elektrifikujeme jeden městský autobus, je to stejné, jako bychom elektrifikovali deset aut. Jinými slovy, na dobíjení jednoho elektrobusu potřebujeme stejný výkon jako na dobíjení deseti vozů a z pohledu úspory emisí je to porovnatelné.

Vladimír Janypka Ve společnosti ABB působí od roku 2017, a to jako ředitel ABB Elektrotechnika, která poskytuje produkty a řešení pro distribuci a řízení elektrické energie na úrovni nízkého a vysokého napětí, elektromobilitu a domovní instalace. Před nástupem do ABB pracoval v obchodních společnostech zabývajících se elektrotechnikou a průmyslovou automatizací.

Co brzdí rozvoj elektromobility v Česku a co by mohlo pomoci ho zrychlit?

Na jednu stranu máme k dispozici všechny technologie pro její rychlé a efektivní rozšíření, na stranu druhou jsme pozadu za řadou vyspělých ekonomik. V zemích, jako jsou Norsko, Dánsko, Nizozemsko nebo Německo, vidíme, že masová elektromobilita v praxi funguje. A třeba právě v městské hromadné dopravě tam její využití prokazuje velkou perspektivu. Samotné zavádění ale není závislé jen na pouhé existenci technologie. Vstupuje do něj řada faktorů, zejména ochota samospráv a vlád podporovat prodej elektromobilů, zapojovat se do evropských projektů a investovat do výstavby infrastruktury nebo umožnit její rozvoj alespoň jednoduššími povolovacími řízeními. Navíc česká společnost je konzervativnější, hraje tu roli určitá nedůvěra v elektromobilitu a v neposlední řadě je tu kupní síla obyvatel stále znatelně nižší než ve jmenovaných zemích.

Jak jste uvedl, elektromobilita není pouze otázkou osobních aut. Jak velký má potenciál v hromadné dopravě a jaké portfolio dobíjecích stanic pro MHD nabízíte?

Potenciál je velký. Očekáváme, že v dalších deseti letech tento vývoj nabere na rychlosti. ABB nabízí dva typy řešení dobíjení pro autobusy. Nabíjení přes noc a průběžné dobíjení na trase. Kromě řešení speciálně navržených pro nabíjení autobusů a nákladních aut je možné využít rychlonabíjecí stanice Terra (HP + 184), která slouží také osobním automobilům.

V české MHD máme první vlaštovky. Autobusovou elektrolinku, která využívá ABB technologii rychlého dobíjení, nedávno zprovoznili v Trutnově. K dispozici je i technické řešení postavené na principu průběžného dobíjení na konečných zastávkách, které umožňuje dostatečné dobití elektrobusu během povinné přestávky řidiče. Naše společnost se v rámci Evropy podílí na několika projektech, které by mohly být zajímavým impulzem pro Českou republiku, například na ulicích švédského Göteborgu a v sousedních městech začne jezdit 157 nových elektrických autobusů Volvo, které budou využívat naši nabíjecí infrastrukturu, nebo nizozemské společnosti Qbuzz dodáme více než sto k internetu připojených vysoce výkonných rychlonabíjecích stanic pro 99 plně elektrických vozů.

Kromě MHD se také často mluví o elektrické nákladní dopravě. Má i zde elektromobilita své uplatnění?

Má, obrovské. Stačí se podívat na provoz na dálnicích. Tento trh je v jistém ohledu specifický. Flotila dopravců je obvykle velmi pestrá a i zde by rozvoji pomohlo soustředit se na standardizaci. Hlavní požadavky jsou rychlost nabíjení a rychlý servis.

Vy nabízíte i řešení pro domácí nabíjení elektromobilů. Co vše umí moderní wallboxy?

Moderní wallboxy jsou velmi uživatelsky přívětivé, jedná se v podstatě o "plug and play", tedy dáte do zásuvky a nabíjíte. Řešení je dostupné, snadno instalovatelné a současně splňuje vysoké nároky na bezpečné a inteligentní dobíjení. Možnost napojení na chytrou domácnost umožňuje, abyste si například zvolili, kdy je nejefektivnější odebírat elektřinu nebo nastavit délku nabíjení.

Tahouny elektromobility jsou zejména automobilky, které svými vozy určují hlavní směr. Jak důležitá je spolupráce mezi nimi a dodavateli dobíjecí infrastruktury?

Právě v osobní dopravě jsou to automobilky, kdo definuje, jak má dobíjecí technologie výkonově vypadat. Ruku v ruce s tím jde rozvoj dobíjecí infrastruktury. Proto ABB spolupracuje na globální úrovni se všemi významnými automobilkami s tím, že infrastruktura musí být vždy o krok napřed před samotným dodáním elektrických automobilů. Pokud výrobce bude dodávat automobily, které mají velké baterie, a tedy velký dojezd, bude spotřebitel automaticky očekávat takovou infrastruktura, která mu vůz dobije za co nejkratší dobu. K tomu, že elektromobilitu začali brát vážně nejen automobilky, ale už i většinoví spotřebitelé, také přispívají aktivity popularizace technologie prostřednictvím vrcholového motoristického sportu. Mistrovství ABB FIA Formula E už mimo jiné dokázalo, že elektrické motory dosahují špičkových parametrů. Stejně tak se v tomto sportovním odvětví testují a díky němu do praxe zavádí rychlodobíjecí stanice a další elektrické a digitální technologie vhodné pro elektromobilitu.

Dostáváme se do období, od kterého se předpokládá výrazný nárůst elektromobility. S ním porostou i nároky na dobíjecí síť. Co nás tedy čeká v budoucnu? Jak budou vypadat dobíjecí stanice za deset let?

Odborné odhady počtu elektromobilů do roku 2030 se pohybují mezi 250 a 300 tisíci. Na tento počet je potřeba vybudovat přibližně 25 tisíc nabíječek. Cílem je vystavět tuto veřejnou infrastrukturu z technologií, které odpovídají všem parametrům, jako jsou bezpečnost, spolehlivost, výkon a dostupnost. A ve fázi budování této sítě pro budoucnost už jsme. Také se počítá s tím, že vozidla bude možné využít také jako zásobníky energie. Dobíjecí stanice může fungovat obousměrně. Dokáže energii do vozu dávat a umí také brát, pokud vozidlo energii nepotřebuje a může ji někomu dalšímu poskytnout. Toto nejde udělat z dnešního pohledu jinak než konduktivním dobíjením.

Znamená to, že automobily budou sloužit i jako sklad energie stejně jako dnešní akumulátory?

Ano, energetická soustava bude nejen pomáhat autům jezdit, ale i využívat jejich nadbytečnou energii, když to ona bude potřebovat. Tedy jakási symbióza dvou světů energetiky a dopravy. Sice mluvíme v budoucím čase, ale právě v těchto dnech se tato vize proměňuje v plně funkční realitu. Naše společnost právě nyní vstupuje na trh s 11kilowattovou nabíjecí stanicí, která umožňuje obousměrné nabíjení. A je to zajímavé jak pro energetiku, tak pro spotřebitele. Na jednu stranu bude toto řešení schopné vyrovnávat nerovnoměrné dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou sluneční a větrná energie. Zároveň má potenciál generovat až 20 eur měsíčně majiteli elektromobilu, čímž podporuje další rozvoj elektromobility.

Kdy se na takovou inovaci můžeme těšit?

Projekt V2G (Vehicle-to-Grid) realizujeme se společností DREEV, která je společným podnikem Électricité de France a společnosti Nuvve. Ta se specializuje na inteligentní nabíjení elektrických vozidel. Pilotně se nyní začíná ve Francii a bude následovat v dalších evropských zemích. Naše 11kilowattová nabíjecí stanice je plně kompatibilní už se současnými elektromobily, které se mohou jejím prostřednictvím nabíjet. Opačný tok elektřiny sice zatím podporuje jen několik málo elektromobilů, očekává se nicméně, že během příštích let se V2G stane dominantní technologií.

Může mít podle vás vliv na elektromobilitu současná pandemie? Nezbrzdí výstavbu dalších dobíjecích stanic?

To si netroufám odhadnout. Další rozvoj ale přesto vidím optimisticky. Během první vlny při lockdownu bylo patrné zlepšení kvality ovzduší ve městech, ke kterému přispělo právě omezení dopravy. Mohlo by to znamenat impulz k plnému využití výhod elektrických dopravních prostředků, ať už soukromých či využívaných v hromadné či nákladní dopravě.

Můžete prozradit dlouhodobé cíle vaší společnosti v oblasti elektromobility? Jaké jsou vaše hlavní priority?

Ve spolupráci s automobilkami a energetikami chceme posouvat vývoj našeho energetického ekosystému směrem ke skutečně bezemisní budoucnosti. Vzniká zde historicky nové a bezprecedentní partnerství mezi automobilovým průmyslem a energetikou. K tomu, aby toto partnerství správně fungovalo, potřebujete klíčový mezičlánek, tedy nabíjecí technologie. A ty právě začínáme dodávat na trh. Uživatelé elektromobilů se nyní stanou aktivními účastníky energetické revoluce. I to by mohla být motivace k nákupu elektrického vozu.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Elektromobilita.