Dnes již není měřítkem úspěchu pouze počet prodaných vozů či tržní podíl, ale také bilance oxidu uhličitého, říká Jan Hurt, generální ředitel Porsche Česká republika, oficiálního dovozce značek Volkswagen osobní vozy, Audi, Seat, Cupra a Volkswagen Užitkové vozy.

Letošní rok je první, ve kterém musíte plnit limity CO 2 . Jaké kroky jste pro jejich udržení podnikli?

Změna klimatu je fakt, na který musíme reagovat. Uvědomujeme si zodpovědnost, a proto se jako Volkswagen Group plně hlásíme k Pařížské klimatické dohodě udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C do roku 2050. Cílem a zároveň závazkem koncernu je postupné snižování celkových emisí CO 2 až na uhlíkovou neutralitu v roce 2050. Nejzásadnějším krokem pro plnění limitů je masivní nástup elektromobility a s ním první CO 2 neutrální model Volkswagen ID.3, který právě uvádíme na český trh.

Je elektromobilita jedinou cestou, jak lze limity splnit?

Určitě nejde o jedinou cestu, ale jsme přesvědčeni, že nyní je jedinou reálnou a nejlepší možností. Bateriový vůz má totiž ze všech typů pohonů nejlepší klimatickou bilanci. Ostatně, jak se ukazuje i na evropském trhu, prodejní čísla elektromobilů dramaticky rostou a podíl bateriových či hybridních vozidel již přesáhl pětinu všech nově registrovaných osobních vozů.

Zmiňovaný elektromobil Volkswagen ID.3 jste uvedli na český trh letos v září. V čem je unikátní oproti jiným elektromobilům?

ID.3 je pro naši značku historickým milníkem a prvním CO 2 neutrálním modelem. Píšeme s ním novou kapitolu automobilismu, něco jako když přišel Brouk a změnil pohled lidí na osobní vozy, mění i ID.3 individuální mobilitu. Unikátní je svým konceptem zcela nové platformy MEB, kterou Volkswagen vyvinul čistě jen pro elektromobily, a nešel tak cestou implementace elektrického pohonu do konvenční zástavby. Tento konstrukční princip otevírá úplně nové možnosti a promítá se do celkového pojetí vozu. Zákazníkům přináší nejen futuristické pojetí, ale také praktické výhody velkého vnitřního prostoru na kompaktním půdorysu. ID.3 je velký zhruba jako Golf, ale kabinu má prostornou jako Passat. Je zde také unikum rychlého nabíjení až 125 kW, které může využít právě například v síti Ionity. Díky tomu se z nuly na 80 procent kapacity baterií dokáže dostat během přibližně 20 minut.

A i jeho prodeje jdou dobře. Pro letošní rok hlásíme vyprodáno. Kvótu několika set automobilů jsme zvládli na trh umístit prakticky okamžitě.

Pro rozvoj elektromobility je klíčová nabíjecí infrastruktura. Jakým způsobem podporujete její výstavbu v Česku?

Ano, infrastruktura je naprosto zásadní. Bez kvalitní sítě rychlých nabíjecích stanic by ani sebelepší elektromobil neměl šanci na úspěch. Vše ale vyžaduje nejen vysoké investice, které se jen v rámci koncernu Volkswagen pohybují v první vlně na úrovni zhruba 250 milionů eur, ale také čas. V Evropě již funguje síť superrychlých nabíječek Ionity, kde je koncern Volkswagen zakládajícím partnerem. U nás byl první Ionity hypercharger otevřen na stanici OMV v Berouně na dálnici D5, nedávno byla do provozu uvedena podobná nabíjecí stanice u Shell na D1 u Nupak a další počin v této oblasti se již rýsuje u Pávova. Nedílnou součástí nabíjecí infrastruktury je rovněž výstavba nabíjecích bodů v našich výrobních závodech a u našich autorizovaných partnerů. Do roku 2025 jich chceme vybudovat až 35 000. A samozřejmě nám nechybí ani vlastní nabíjecí program WeCharge, jehož prostřednictvím může uživatel nabíjet až u 100 tisíc stanic po celé Evropě. Veřejné nabíječky jsou však jen částí infrastruktury, protože kdo má elektromobil, většinou ho nabíjí doma nebo v práci, když vůz stojí. Proto Volkswagen nabízí několik druhů wallboxů pro inteligentní domácí nabíjení. ID. Charger pak dokáže ID.3 plně dobít během zhruba šesti hodin, což při parkování přes noc nebo v práci zcela stačí. Můžete ho ovládat snadno přes aplikaci, sledovat průběh nabíjení nebo nastavovat.

Na co se mohou zájemci o elektromobily značky Volkswagen těšit v roce 2021?

Hned v lednu se k prvním zákazníkům dostane druhý elektrický model na platformě MEB, jímž bude větší SUV ID.4, které jsme nedávno představili a které je možné již nyní objednávat za ceny od 1 224 900 Kč. Rok 2021 přinese také rozšíření nabídky ID.3 o další verze, a to o špičkovou 77 kWh s dojezdem až 550 km či o dostupnou variantu s odhadovanou cenou kolem 800 tisíc korun.

Jaké jsou dlouhodobé cíle koncernu Volkswagen v této oblasti?

Prioritou je pro nás závazek plnit Pařížskou klimatickou dohodu. Cílem koncernu je pak stát se v příštích letech světovým lídrem v oblasti e-mobility. Jen do konce roku 2024 investuje do jejího rozvoje 33 miliard eur a elektrifikuje produktové portfolio ve všech segmentech. Do roku 2029 uvede skupina na trh až 75 čistých elektromobilů a prodá 26 milionů elektrifikovaných vozidel. Velké investice půjdou i do výroby bateriových článků. V Salzgitteru se buduje pilotní provoz na recyklaci lithium-iontových baterií, s cílem na konci 20. let tohoto století znovu vrátit do oběhu až 97 procent všech použitých materiálů.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Elektromobilita.