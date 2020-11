"

Je to matka všech bitev a Američané to pochopili.

Le Monde

francouzský deník

◼ USA

Některé stanice přerušily Trumpův vítězný projev

Letošní americké volby přinesly další bezprecedentní situaci, když se nad ránem prezident Donald Trump ještě před potvrzením výsledků v krátkém projevu prohlásil za vítěze. Jeho projev přenášely živě všechny velké televizní stanice, některé − například MSNBC či NBC News − ale přenos z Bílého domu přerušily ještě před koncem Trumpovy promluvy, aby divákům připomenuly skutečný stav volebního souboje.

◼ USA/EU

Ať vyhraje kdokoli, volný obchod Evropa mít nebude

Evropě může být jedno, zda v amerických prezidentských volbách zvítězí republikán Donald Trump, nebo jeho demokratický sok Joe Biden. V žádném případě nelze čekat volné obchodování. V rozhovoru se zahraničními korespondenty to prohlásil odborník na německo-americké vztahy Josef Braml z Německé společnosti pro zahraniční politiku. Spojené státy podle něj čelí obrovským vnitřním problémům, a to hospodářským i rozpočtovým.

◼ USA

Tři státy schválily užívání marihuany

Voliči v amerických státech New Jersey, Arizona a Jižní Dakota schválili v referendech užívání marihuany pro rekreační účely. Oregon se pak stal prvním státem, kde plebiscit povolil medicínské použití psilocybinu, což je psychotropní látka obsažená v lysohlávkách. Místní referenda se v řadě států USA konala spolu s prezidentskými a parlamentními volbami.

"

Trumpovo vítězství na Floridě pohřbívá vyhlídky na masakrující triumf demokratů.

Folha de Sao Paulo

vlivný brazilský deník

◼ USA

Pošta splnila nařízení o zaslaných hlasech

Americká poštovní služba (USPS) během volební noci dokončila soudem nařízené zpracování opožděných korespondenčních hlasů. Oznámil to její mluvčí. Federální soud poště v úterý nařídil, aby zpracovala veškeré opožděné korespondenční hlasy a neprodleně je doručila na místo určení. Nařízení se týkalo zhruba 12 států, včetně klíčových Pensylvánie a Floridy. Podle nedělních údajů pošty mělo jít zhruba o 300 tisíc hlasů.

◼ SLOVINSKO

Premiér předčasně gratuloval Trumpovi

Ve chvíli, kdy výsledky amerických prezidentských voleb zůstávaly nejasné a počítaly se hlasy, gratuloval slovinský premiér Janez Janša k výhře dosavadnímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. Učinil tak jako první lídr členské země Evropské unie. Premiér dvoumilionového Slovinska, odkud pochází první dáma USA Melania Trumpová, republikánského kandidáta veřejně podpořil už před volebním kláním.

◼ USA

Delaware má první transgender senátorku

Do Senátu některého z amerických států se poprvé dostala otevřeně transgenderová politička. Do horní komory parlamentu státu Delaware se probojovala demokratka Sarah McBrideová. Podle médií bude nejvýše postavenou transgenderovou ženou americké politiky. McBrideová získala 86 procent hlasů a s jasným náskokem tak porazila republikána Steva Washingtona.

"

Pro Donalda Trumpa mělo být všechno tak jednoduché. O volebním souboji snil jako o červené vlně, demokratům chtěl o volební noci ukázat, zač je toho loket.

Der Spiegel

německý magazín

"

Trump chce nechat zneplatnit hlasy, které byly přijaty včas? Ale no tak, chlape, tohle není Bělorusko, ale Spojené státy.

Udo Bullmann

německý europoslanec

◼ USA

Přepočítávání hlasů zkomplikovalo volby i dříve

Roku 2000 se prohlásil za vítěze voleb republikán George Bush mladší, demokrat Albert Gore ale porážku neuznal. Gore dosáhl toho, že floridský Nejvyšší soud nařídil ruční přepočítávání hlasů v několika obvodech na Floridě. Několikatýdenní přepočítávání hlasů tehdy zastavil až Nejvyšší soud za stavu, kdy Bush vedl před Gorem o 537 hlasů a byl tak vyhlášen za vítěze, třebaže v absolutních číslech Gore získal více hlasů, a to o více než půl milionu.

"

Je jisté, že se nenaplnil sen demokratů o drtivé porážce stávajícího prezidenta Donalda Trumpa.

Jan Lipavský

místopředseda sněmovního zahraničního výboru za Piráty

◼ USA

Demokraté mají malou šanci na většinu v Senátu

S přicházejícími výsledky hlasování v amerických volbách ubývá demokratům podle agentury AP naděje, že získají kontrolu nad Senátem. Ačkoliv vítěz ještě není jasný hned v několika státech, vypadá to, že si republikáni v Senátu udrží svou křehkou většinu. Kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů si dosud držela Demokratická strana, naopak v Senátu mají většinu republikáni.

◼ USA

Biden si spletl vnučku s mrtvým synem

Ani v den voleb se americký prezidentský kandidát Joe Biden nevyhnul jednomu ze svých pověstných přeřeknutí. Na setkání s voliči ve Filadelfii si spletl svou vnučku se synem Beauem, který je ale už pět let po smrti. A nedařilo se mu ani, když se omyl snažil napravit. Sedmasedmdesátiletému kandidátovi, který by se v případě zvolení stal nejstarším americkým prezidentem, se podobné situace stávají relativně často.

"

Pevně věřím, že bez ohledu na to, kdo vyhraje, bude spolupráce ještě lepší.

Andrej Babiš

premiér za ANO k volbám v USA

"

Obrovsky se nám daří, ale oni se nám snaží ukrást volby. Nikdy jim to nedovolíme.

Donald Trump

republikánský kandidát na prezidenta USA

◼ USA

Volební den přinesl přes 90 tisíc nákaz koronavirem

Spojené státy v den letošních voleb zaznamenaly přes 90 tisíc nových nákaz virem SARS-CoV-2 a více než 1000 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Denní bilance jsou opět výrazně vyšší než ty z minulého týdne, v USA dál rostla i vytíženost nemocnic. Nejhorší situace zůstávala v částech Středozápadu. V celých USA se infekce od začátku šíření potvrdila bezmála u 9,4 milionu lidí.

◼ USA

Bidenův tým má připravené právníky

Pokud by se Donald Trump pokoušel soudní cestou zastavit řádné sčítání hlasů z letošních voleb, máme v pohotovosti právní týmy, reagoval štáb demokratického kandidáta Joea Bidena na projev, ve kterém šéf Bílého domu avizoval právní kroky kvůli údajným volebním podvodům. Podle tábora bývalého viceprezidenta byly Trumpovy výroky nehorázné.

◼ USA

Většina lidí si vybrala kandidáta před zářím

Téměř tři čtvrtiny Američanů se rozhodly podle průzkumu agentury Edison Research u volebních místností pro jednoho z prezidentských kandidátů už před začátkem září. Pandemii covidu-19 a boj s ní označili za prioritu při rozhodování, komu dát svůj hlas, dva z deseti dotázaných, hospodářství tři z deseti.

"

Nebude konec, dokud všechno nebude spočítané.

Joe Biden

demokratický kandidát na prezidenta USA

"

Zásadní informace ohledně nějaké předpovědi, jak to bude s návratem do škol nebo s obchody, se dozvíme v pátek.

Andrej Babiš

český premiér (ANO)

◼ ČESKO, NĚMECKO

Bavorsko má pro Česko 100 lůžek intenzivní péče

Bavorsko rezervuje pro případ české potřeby 100 lůžek intenzivní péče. Žádost o pomoc, pokud by to bylo nutné, by podalo ministerstvo zdravotnictví. Na tiskové konferenci po jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem to včera řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Český premiér vyloučil úplné uzavření hranic s Německem, i podle Södera by to mělo negativní dopad na ekonomiku obou zemí.

◼ ČESKO

Poslanci asi upraví zákon, jenž se může týkat Babiše

Sněmovna ve vládním návrhu zákona o skutečných majitelích zřejmě upraví pasáž o svěřenských fondech, což by se mohlo týkat premiéra Andreje Babiše (ANO). Ústavně-právní výbor včera doporučil plénu schválit úpravu opozičních starostů, podle níž by se za skutečného majitele korporace ve svěřenském fondu považoval i jeho zakladatel. Podporu výboru získal také pozměňovací návrh lidovců, který by spornou pasáž z vládní verze vypustil.

◼ ČESKO

Všechny země EU budou minimálně oranžové

Od pondělí budou na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěn v rámci Evropské unie, označeny minimálně oranžovou barvou takřka všechny evropské státy. Většina bude červená, řekl včera ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dosud bylo omezeno nutností absolvování testu na koronavirus nebo nastoupením do karantény pouze přicestování ze Španělska, národní mapa cestovatele ale nebyla od září aktualizována.

◼ OMLUVA FIRMĚ METROSTAV

Ve včerejším vydání HN v článku "Dceřiná firma Metrostavu figuruje v kauze soudců na Slovensku" na straně 6 byla v úvodu textu vložena věta, že je Metrostav Slovakia na Slovensku obviněn. Jde o nepravdivé tvrzení, které se do textu dostalo zásahem editora, jenž tak změnil původní správnou formulaci autorek textu. Obviněni jsou soudci, nikoliv firma, jak je dále v textu správně uvedeno. Za chybu se čtenářům i společnosti Metrostav Slovakia omlouváme.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie uvalí sankce také na prezidenta Lukašenka

Evropská unie přidá na sankční seznam běloruských představitelů i autoritářského vládce země Alexandra Lukašenka. Po mnohatýdenních sporech o jeho potrestání se na tom včera shodli zástupci 27 členských zemí unie. Kromě něj k dosavadním čtyřem desítkám činitelů sankcionovaných za volební manipulace a násilné potlačování protestů přibude dalších 14 lidí. Evropský blok Lukašenka kvůli zmanipulovaným srpnovým volbám neuznává za prezidenta a snaží se jej přimět k dialogu s opozicí.

◼ RAKOUSKO

Vídeňský útočník jednal sám, opatření ale platí dál

Videa zachycující pondělní teroristický útok ve Vídni potvrdila, že atentátník jednal sám. Řekl to včera na tiskové konferenci rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Přesto podle něj v rakouském hlavním městě dále platí zvýšený stupeň ohrožení bezpečnosti. Ke 14 osobám zadrženým v hodinách po útoku ministr upřesnil, že jsou ve věku 18 až 28 let a všechny pocházejí z prostředí imigrantů. Kromě toho v úterý zadržely dva lidi v souvislosti s útokem také švýcarské úřady.

◼ NĚMECKO

Tempo šíření koronaviru v Německu zpomaluje

V Německu za úterý přibylo 17 214 nových případů nákazy koronavirem a dalších 151 lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Vyplývá to ze včera zveřejněných údajů Institutu Roberta Kocha. Ačkoliv bilance zůstává nadále vysoká, reprodukční číslo, udávající kolik lidí v průměru jeden nemocný nakazí, pokleslo pod kritickou hodnotu jedné. Infekce byla v 83milionovém Německu dosud potvrzena u 577 593 lidí, z nichž 10 812 zemřelo.

◼ VATIKÁN

Vatikán vyšetřuje polského arcibiskupa

Vatikán nařídil vyšetřování polského arcibiskupa Leszeka Glódźe kvůli podezření, že svou nečinností kryl nahlášené případy sexuálního zneužívání. Papežský nuncius v Polsku v prohlášení uvedl, že místní církevní představitelé budou vyšetřovat emeritního gdaňského arcibiskupa Glódźe, který na svůj post rezignoval v srpnu. Glódź měl od roku 1991 na starosti pastorační činnost v armádě. Gdaňským arcibiskupem byl od roku 2008.

◼ PODNIKÁNÍ

Zájem o zahájení podnikání ochabuje

V říjnu zahájilo živnost 3808 podnikatelů, o 40 procent méně než v září a nejméně od jarního uzavření ekonomiky. Důvodem je vyhlášení nouzového stavu a s tím související omezení. Počet podnikatelů, kteří svoji živnost přerušili, se proti září snížil o třetinu na 7101. Počet podnikatelů, kteří ji ukončili, se snížil dokonce o polovinu na 1255, uvádí analýza společnosti CRIF.

◼ MALOOBCHOD

Řetězci Tesco klesly tržby na 43 miliard korun

Řetězci Tesco v ČR v uplynulém finančním roce, který skončil letos 29. února, klesly meziročně tržby o 3,6 procenta přibližně na 43 miliard korun. Zisk po zdanění se propadl zhruba o dvě miliardy na 516 milionů korun. Důvodem výrazného snížení zisku bylo mimo jiné snížení cen některých výrobků a přecenění majetku, uvedl mluvčí společnosti Václav Koukolíček.

◼ DOPRAVA

Osobní letecká přeprava spadla o 73 procent

Celosvětová poptávka po osobní letecké přepravě se v září v meziročním srovnání propadla kvůli koronaviru o 72,8 procenta. Nižší byl zájem o domácí i zahraniční lety, v případě zahraničních byl však propad mnohem vyšší. Známky oživení však vykazuje přeprava nákladů. Údaje zveřejnilo Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

◼ FONDY

V podílových fondech je 559 miliard korun

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl za tři letošní čtvrtletí o dvě miliardy korun na 558,9 miliardy. V samotném třetím čtvrtletí vzrostl o 13,3 miliardy korun, informovala Asocia­ce pro kapitálový trh. Zhruba 84 procent majetku vlastní fyzické osoby a 15 procent právnické osoby. Nejvíce peněz bylo koncem září ve smíšených fondech (217,6 mi­liardy Kč), dluhopisových (151,9 miliardy Kč) a akciových (123 miliard Kč).

"

Prodej ojetých aut se s druhou vlnou koronakrize opět zcela zastavil a ztráty jsou naprosto fatální. Od začátku lockdownu se k předchozím 35 miliardám ztráta prohlubuje o zhruba 320 milionů denně.

