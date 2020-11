Uvedení akcií na burzu je delikátní a dlouho připravovaná operace. Když jde o stamiliony či mi­liardy dolarů, je do něj zapojena armáda právníků, bankéřů a dalších poradců. I tak se může stát, že vynaložené úsilí vyjde nazmar. Své o tom vědí Pavel Baudyš a Eduard Kučera, kteří před devíti lety zamířili na Wall Street, ale zvon oznamující zahájení obchodování s akciemi Avastu nad Manhattanem nikdy nezazněl. Investoři měli v čerstvé paměti rozpačitý burzovní debut Facebooku, a tak bylo taktičtější počkat. Dnes je Avast hvězdou mezi londýnskými technologickými akciemi.

Zkušenost se zařazením "zpátečky" má i Petr Kellner, který se svým společníkem chtěl prodat část Home Creditu přes burzu v Hongkongu. Před rokem plán odpískali. Důvodem zřejmě nebyly ani tak nepokoje v Hongkongu (jiné firmy i tou dobou dokázaly své akcie úspěšně udat), jako nesoulad mezi tím, jak si Home Creditu cenili vlastníci a jak jeho potenciál viděli investoři. Kýžený "status" fintechové firmy, s nímž se pojí znatelně vyšší ocenění, si v jejich očích splátková firma neobhájila.

To Ant Holding, který je poslední a suverénně největší z řady burzovních "ztroskotanců", fintech bezpochyby je, a to hned největším na světě. Investoři se přímo perou o to, aby se mohli podílet na výdělcích plynoucích z největšího platebního systému Alibaba či z úvěrové společnosti s půlmiliardou klientů, která též pod holding spadá. Ovšem mají smůlu. A s nimi i rozhodující akcionář holdingu Jack Ma.

Podle kusých zpráv z Číny si Ma stopku vykoledoval tím, že příliš otevřeně kritizoval státní banky a regulátora. Během pár dní musel na kobereček a současně se regulace jeho byznysu zpřísnila tak, že připravené podmínky úpisu akcií jsou jen cárem papíru. Přitom mělo jít o největší IPO historie, firma a její vlastníci měli v přepočtu na koruny získat téměř 800 miliard. Může jít jen o dočasnou komplikaci, ale pro Jacka Maa je drahá. Americký magazín Forbes ji opsal poetickým obratem, že Ma letěl příliš blízko slunci. A to v dnešní Číně nemůže ani investorským lidem uctívaný miliardář.