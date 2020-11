Sám o sobě Donald Trump říká, že je prezidentem, jakého Spojené státy ještě neměly. Potvrdil to v okamžiku, kdy svého soupeře v prezidentských volbách Joea Bidena obvinil, že se mu snaží vítězství ukrást. "Je to podvod. Tyto volby jsme vyhráli," prohlásil ve chvíli, kdy sčítání hlasů ještě zdaleka neskončilo. A oznámil, že se obrátí na Nejvyšší soud, který by podle něj měl sčítání ukončit a tím mu zajistit vítězství.

"Nikdy v americké historii se nestalo, aby jeden z kandidátů požadoval předčasné ukončení sčítání hlasů," komentoval výjimečnou situaci pro HN Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele výzkumného institutu Europeum.