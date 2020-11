Těsně před soutokem Odry s Ostravicí lze dojít na pozoruhodné místo. Jen na pár stovkách metrů tady proud řeky spojuje scenerii průmyslové Ostravy a předměstskou krajinu, která nedávno dostala zpět přírodní podobu. Pravému břehu Odry tu dominuje koksovna s více než čtyřicetimetrovou hasicí věží a komínem. V pozadí se tyčí přívozská halda, kde končila hlušina z bývalých dolů Odra a Hubert. Úplně jiný obrázek nabízí levý břeh. V zachovalé údolní nivě, kolem obnoveného říčního ramene, roste lužní les s topoly, vrbami, olšemi. Obloukovité rameno je s řekou na obou koncích spojené, mezi ním a řekou volně plavou ryby.

Idyla s lesem a mokřady nevznikla u Landek Parku s muzeem hornictví sama od sebe. "Před několika lety se za miliony korun podařilo oživit říční rameno odříznuté regulací a obnovit původní meandr řeky. Má to význam jak v době povodní pro zachycení a zabrzdění velké vody, tak v době sucha, kdy jsou rameno a mokřady schopné hlavní tok dotovat," říká děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a geomorfolog Jan Hradecký.

Právě tudy má vést první část kanálu Odra−Dunaj. Podle vládního rozhodnutí ze začátku letošního října by mohla vzniknout za 15 miliard korun mezi ostravskou čtvrtí Svinov a polskou hranicí. Dosud vynaložené peníze a práce na navrácení části toku Odry do původní podoby by pak byly podle řady expertů, včetně Hradeckého, vynaloženy zbytečně. "Zbudování kanálu by znamenalo velmi hrubý zásah nejen do člověkem obnovené krajiny. Severně od Ostravy a Bohumína je na Odře řada přírodně cenných míst, která se dosud daří chránit před průmyslem," míní děkan.