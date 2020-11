Plzeňská strojírenská společnost Škoda JS sahá po zakázce, která by jí přinesla byznys na dlouhé roky dopředu. Spolu s ukrajinským provozovatelem jaderných elektráren firmou Energoatom začala pracovat na přípravě dostavby dvou bloků elektrárny Chmelnická. Mohlo by se jednat o byznys za nižší desítky miliard korun a zakázky by na projektu mohly získat i další české firmy.

"Na Ukrajině velmi intenzivně jednáme," říká v rozhovoru pro HN ředitel plzeňské firmy František Krček. "Jsme nyní ve fázi, kdy začínáme posuzovat stav zařízení, které už tam bylo dodáno před opuštěním projektu v roce 1991," dodává s tím, že Škodovka by mohla být hlavním dodavatelem zařízení jaderného ostrova.