Developerská skupina Crestyl dokončila stavbu rezidenčního projektu v Berouně. Projekt Berounská brána, který úspěšně prošel kolaudací, zahrnuje celkem 10 nízkopodlažních bytových domů celkem se 146 byty a 42 řadových dvoupodlažních domů. Většina nemovitostí v budovách postavených poblíž historického centra města je už nyní prodaná. Součástí projektu bylo i vybudování dvou nových parků. Crestyl má v lokalitě také další plány. Chystá se například stavět další etapy rezidenčního projektu v nedalekém Vysokém Újezdě.

Starších bytů se kupuje méně, zájem je o nájmy

Prodeje starších bytů v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 13 procent, naopak počet pronajatých bytů vzrostl více než o třetinu. Vyplývá to z dat společnosti Bezrealitky.cz, která nabízí možnost prodat či koupit nemovitost bez využití služeb realitních makléřů. Starší byty neboli nemovitosti, které si lidé nekupují v novostavbách od developerů, v Česku na konci třetího čtvrtletí meziročně podražily v průměru o 1,6 procenta. Průměrná prodejní cena činila 66 697 korun za metr čtvereční. Nejdražší lokalitou byla Praha, kde průměrná cena starší nemovitosti přesáhla 92 tisíc korun za metr čtvereční. Naopak nejlevnějším krajem byl Ústecký s cenou lehce pod 19 tisíci korunami za metr čtvereční. Zatímco kupní ceny rostly, nájemné zlevňovalo. Jeho cena klesla v průměru o 0,8 procenta na 245 korun za metr čtvereční měsíčně. V nejdražší Praze to bylo 273 korun, v nejlevnějším Ústeckém kraji 146 korun.

Productboard má nové kanceláře, zabudoval do nich postele

Společnost Productboard, která pomáhá start-upům s analýzou trhu, vybudovala ve spolupráci s architektonickým ateliérem Yuar architects nové kanceláře v projektu Dock in Three v pražské Libni. Na více než dvou tisících metrech čtverečních kancelářských ploch může pracovat téměř 180 lidí. Kanceláře zahrnují i netradiční prostory. Například místa speciálně určená pro přípravu podcastů nebo místnosti s možností přespání určené primárně pro lidi, kteří do Česka přicestují z USA, kde má firma svoji další centrálu.

Nejlepší mrakodrap na světě je inspirovaný brutalismem

Nejlepší výšková budova na světě stojí ve švédském Stockholmu. Tamní obytné mrakodrapy Norra Tornen získaly prestižní cenu International Highrise Award, kterou každoročně uděluje Německé muzeum architektury. Dvě budovy vysoké přes 100 metrů navrhl architekt Reinier de Graaf z nizozemské kanceláře OMA. Inspiraci nalezl v brutalistní architektuře. Porota na nich ocenila zejména použití prefabrikovaných betonových bloků, z nichž jsou obě obytné věže složeny. Jedna z věží, vysoká 125 metrů, obsahuje 182 bytů. Druhá, která nabízí 138 bytů, je o 15 metrů nižší. Obyvatelé mrakodrapů mají vedle obytných prostorů k dispozici i další služby jako kinosál, tělocvičnu nebo saunu. Německé muzeum uděluje cenu pro nejlepší výškovou budovu jednou za dva roky. Předchozím vítězem byl mrakodrap Torre Reforma v hlavním městě Mexika.