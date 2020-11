Stavební kolos Metrostav se objevil v další korupční kauze. Poté co se minulý měsíc začal připravovat na to, že možná přijde o možnost soutěžit veřejné zakázky v Česku, je obviněna z korupce i jeho dceřiná firma na Slovensku. Kauza souvisí s vyšetřováním údajně uplácených slovenských soudců. Vyplývá to z obvinění, s nímž se HN seznámily.

Specializovaný úřad Generální prokuratury Slovenska rozjel stíhání několika soudců už v březnu v akci známé jako Bouře. Od minulého týdne stíhá další muže a ženy v taláru spolu s několika advokáty, a to za ovlivňování nezávislosti soudů či právě za korupci.