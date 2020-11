Ani na začátku listopadu není jasné, jaké daně budou lidé od příštího roku odvádět ze svých mezd. Vládu stále rozděluje spor o zrušení superhrubé mzdy, šéfové ANO a ČSSD minulý týden předložili výrazně rozdílné návrhy. Vládní koalice nenašla kompromis ani během úterního jednání. Aktuální studie pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE) se přiklání spíše k řešení, které navrhl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Ve hře jsou nyní dvě možnosti. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zaměstnancům v příštích dvou letech zdanit hrubou mzdu sazbou 15 procent, částka přesahující čtyřnásobek průměrné mzdy by se pak danila 23 procenty. Hamáček naopak přišel s návrhem, aby lidé danili mzdy 19 procenty. Navíc by se jim ale zvýšila základní roční sleva na poplatníka o 2400 korun na 27 240 korun. U vyšších výdělků by pak také zůstala sazba 23 procent.