Obezřetnost zachránila státní instituci od nákupu vadných respirátorů z Číny, nicméně je možné, že na domácím trhu takové jsou. Některé čínské firmy dodávají nefunkční výrobky, přestože mají certifikát. Testy objednané Správou státních hmotných rezerv (SSHR) u zakázky za desítky milionů ukázaly, že nabízené pomůcky nesplňují, co by měly. Takový respirátor by nemusel chránit před nákazou covidem-19, přitom je určen třeba zdravotníkům pro celodenní ­nošení.

Úplnou jistotu, že se spolehlivě chrání, nemají. Není obvyklé, že by to nemocnice či státní úřady ověřovaly vlastním testem. Jak HN zjistily, většinou certifikátům věří. Ministerstvo vnitra, které chystá zatím největší nákup respirátorů od vypuknutí pandemie koronaviru, sice vzorky vítězného dodavatele otestovalo, ale vynechalo například zkoušky na průnik menších částí viru, což může být při ochraně před nákazou klíčové.