◼ EVROPSKÁ UNIE

EK zvažuje další kroky vůči Londýnu kvůli brexitu

Británie ve stanovené lhůtě neodpověděla Evropské komisi na dopis, kterým Brusel zahájil právní řízení kvůli porušení loni uzavřené brexitové dohody. Exekutiva EU proto zváží další kroky, oznámil včera mluvčí komise. Komise zahájila začátkem října s Londýnem řízení kvůli zákonu o vnitřním trhu, jehož části porušují právně závaznou dohodu o britském vystoupení z EU. Británie dostala měsíc na reakci, s níž ovšem podle mluvčího nepřišla.

◼ ČESKO

Vláda uvolnila pro sociální služby 3 miliony respirátorů

Kabinet schválil uvolnění tří milionů respirátorů ze státních rezerv pro personál v sociálních službách pro příští měsíc. Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních by měli mít k dispozici jeden či dva respirátory na směnu. Materiál do krajů rozvezou hasiči. Ochranné pomůcky dostane 539 domovů pro seniory, 210 domovů pro postižené a 377 se zvláštním režimem. V těchto zařízeních se také budou klientům i personálu dělat pravidelně antigenní testy na koronavirus.

◼ ČESKO

Příjmy obcí by měly letos stoupnout

Celkové příjmy obcí by měly letos stoupnout o 2,3 procenta na 368,7 miliardy korun, především díky nárůstu peněz ze státního rozpočtu a dalších fondů. Příští rok by pak ale měly obcím celkové příjmy klesnout o 5,3 procenta na 349,3 miliardy korun. Vyplývá to z odhadu ministerstva financí. Obce za tři čtvrtletí letošního roku hospodařily s přebytkem 25,9 miliardy korun, což bylo meziročně o 4,6 miliardy méně.

◼ ČESKO

Hejtmanem na jihu Čech je Kuba

Novým jihočeským hejtmanem se včera stal Martin Kuba (ODS), na snímku. Na ustavujícím povolebním zasedání jej podpořilo 30 zastupitelů z 55. Kuba se stává čtvrtým jihočeským hejtmanem v historii. Hejtmanem Libereckého kraje se rovněž včera již podruhé stal Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

"

Problematika jednotné přijímací zkoušky, problematika státních maturit je věcí, které na ministerstvu řešíme.

Robert Plaga

ministr školství (za ANO)

◼ ČESKO

Česko posílá ochranné rukavice do Francie

Vláda rozhodla o zaslání milionu ochranných rukavic do Francie, na Maltu už v pondělí poslala 100 dávek léku remdesivir. Informoval o tom včera ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V obou případech Česko reagovalo na žádost daných zemí o pomoc při boji s epidemií koronaviru. "Česko je jednou z členských zemí Evropské unie, cítí to tak a plní závazky oboustranně," uvedl ministr.

◼ EVROPSKÁ UNIE

EK schválila české příspěvky na nájemné pro firmy

Evropská komise schválila státní pomoc ve výši tří miliard korun, kterou chce česká vláda poskytnout provozovatelům obchodů a služeb v rámci programu Covid nájemné. Podle exekutivy Evropské unie plán splňuje kritéria pro státní podporu. Česká vláda bude moci po souhlasu Bruselu uhradit firmám zasaženým covidovými uzávěrami ekonomiky až polovinu nájmů za červenec, srpen a září. Maximální výše příspěvku může činit 800 tisíc eur (asi 21 milionů Kč).

◼ POLSKO

Polští politici ještě projednají potratový zákon

Polská vláda zatím nezveřejní ve sbírce zákonů rozhodnutí Ústavního soudu, které de facto zakazuje v katolické zemi interrupce. Stanovisko soudu tak zatím nevstoupí v platnost, uvedl včera šéf kanceláře předsedy polské vlády. Poláci už skoro dva týdny proti verdiktu ústavních soudců protestují. Podle jednoho z průzkumů polskou vládní stranu PiS nyní podporuje 30,9 procenta dotázaných, v předchozím průzkumu z 18. a 19. října to bylo ještě 40,5 procenta.

◼ ČESKO

Ministerstvo jedná s WHO o pomoci, žádá zdravotníky

Česko vyjednává se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) o pomoci s bojem proti koronaviru. WHO je připravena poskytnout zdravotnické týmy, které by mohly nastoupit do českých nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví požádalo zatím o dva lékaře a 15 zdravotních sester. Podle vyjádření prezidenta České lékařské komory Milana Kubka v Radiožurnálu je nyní v Česku nakažených 16 tisíc zdravotníků, před týdnem jich bylo 13 tisíc.

◼ ČESKO

Brněnští hokejisté složili lůžka pro lékaře a sestry

Do vznikající záložní nemocnice v pavilonu G2 výstaviště v Brně dorazilo šest desítek postelí pro personál, nastěhovat je přišli hokejisté Komety. Zařízení, jehož provoz zajistí Fakultní nemocnice Brno, teď čeká na polohovací lůžka pro pacienty s covidem-19, pojme jich více než 300, dalších 50 má v záloze FNB. Záložní nemocnice by měla být hotova v pondělí a má být hned připravena sloužit.

◼ ČESKO

Firmy i lidé mají vysokou kázeň ve splácení úvěrů

Podíl nesplácených bankovních úvěrů v posledních letech klesl na rekordně nízké hodnoty. Po splatnosti je 3,25 procenta podnikových a 4,1 procenta spotřebitelských úvěrů. Před deseti lety to u firem bylo 9,05 procenta, u individuálních klientů ještě do roku 2005 kolem 12 procent. Poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura to přičítá i vládní pomoci a odkladům splátek.

◼ Z TWITTERU

Sociální výbor Senátu neschválil tzv. rouškovné. Je posilující vědět, že alespoň v Senátu rozlišují mezi odpovědnou sociální politikou a populistickým nakupováním hlasů. Tohoto rozlišení nejsou mocni ani @AndrejBabis, ani @JMalacova.

@kalousekm

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek nevzdává staré boje s osvědčenými protivníky.

◼ STŘEDNÍ EVROPA

Chytilová vede workshopy on-line

Jedním z aktivních hostů sedmého ročníku 3Kino­Festu s filmy z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska, který začne dnes v on-line režimu, bude hvězda českého dabingu Miriam Chytilová. Pro zájemce připravila dva workshopy na téma překlad, dabing, titulky.

"

Každý by měl reklamaci řešit až v okamžiku, kdy se situace v zemi zlepší.

Jiří Fröhlich