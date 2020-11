Hospodaření státu se koncem října dostalo do deficitu 274 miliard korun. Navzdory druhé vlně pandemie a novým ekonomickým opatřením však deficit v letošním roce nepřekoná schválený schodek ve výši 500 miliard korun. Před vypuknutím podzimní vlny pandemie směřovala čísla ke schodku dokonce pod 400 miliard, takže rozpočet by stále měl mít dostatečný prostor pro nová podpůrná opatření.

Schodek na příští rok je však prozatím větší neznámou. Dosavadní návrh na deficit ve výši 320 miliard korun je postaven na starší makroekonomické prognóze, která byla sestavena před příchodem druhé vlny pandemie, a předpokládala tak oproti současným odhadům nejen menší propad ekonomiky v letošním roce, ale také vyšší růst v roce příštím. Horší ekonomický vývoj však bude znamenat menší daňové příjmy a také patrně vyšší náklady spojené s následky pandemie. Zároveň návrh rozpočtu stále nezohledňuje některé zamýšlené daňové změny. V takovém případě by rozpočet v příštím roce směřoval k obdobnému deficitu, jako bude ten letošní krizový.

Do celkové výše deficitu v příštím roce však může promluvit ještě jeden hráč, a to Česká národní banka. Vzhledem k oslabené koruně ve srovnání s koncem roku 2019 zaznamená ČNB letos citelný zisk ze svých devizových rezerv, a to patrně až kolem 200 miliard korun, jak naznačují dosavadní výsledky hospodaření. Jde sice o zisk "účetní" způsobený přeceněním rezerv slabší korunou, bude však pravděpodobně natolik vysoký, že umožní umořit i ztráty z minulých let ve výši necelých 130 miliard korun, čímž se otevře prostor pro převod zbylého "zisku" do rozpočtu.

Za normálních okolností by takový zisk ČNB do rozpočtu nepřeváděla, byla by si totiž vědoma, že šlo jen o jednorázový efekt slabé koruny, který může při opětovném posílení koruny rychle odeznít. Situace s pandemií covidu je však natolik mimořádná, že si lze představit mnohé − tedy i to, že ČNB svůj tradiční pohled přehodnotí a poprvé od roku 1993 do rozpočtu své zisky z devizových rezerv příští rok převede, jak zákon umožňuje. I tak by šlo však jen o příspěvek jednorázový, jelikož poté se ČNB pravděpodobně opět z titulu posilující koruny propadne do dlouhodobých ztrát. Uvidíme však příští rok, jak se banka k tomuto dilematu postaví.