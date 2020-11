Vláda uvolnila opatření, která od 12. října zmrazila profesionální sport v Česku. Od středy se mohou rozběhnout soutěže. Za přísných hygienických podmínek a bez diváků.

Profesionální sportovci v Česku mohou od středy hrát soutěže. Povolený je také jejich trénink i na vnitřních sportovištích. Týká se to nejen fotbalu a hokeje, které restart intenzivně prosazovaly, ale všech soutěží napříč sporty schopných splnit hygienické standardy. Přesné znění podmínek má být oznámeno dnes. "Obecně by to mělo být něco podobného jako u fotbalu, tedy mimo jiné pravidelné plošné testování," řekl mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka. Všechny soutěže se ale budou hrát bez diváků. Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, uvedla, že se snaží udělat maximum pro to, aby se první liga mohla znovu rozběhnout už o víkendu. Naposledy se hrála 4. října (například utkání Olomouce proti Plzni − na snímku) a byla zastavena jako jedna z mála na světě. Rozhodnutí vlády uvítala i hokejová extraliga, která se naposledy hrála 11. října. Její šéf Josef Řezníček zatím termín rozjezdu neupřesnil.