Premiér Andrej Babiš prohlásil, že "nerozumí" tomu, proč by měla vznikat vyšetřovací komise, která by objasnila, kde je jádro selhání státu ve druhé vlně koronaviru. Je to od něj pozoruhodná formulace. Když v politice řeknete, že něčemu "nerozumíte", dáváte tím najevo, že je to podle vás úplný nesmysl a že to každý soudný člověk musí vnímat stejně jako vy. Druhou stranu tím dostáváte do nekomfortní pozice, kdy nese břemeno vysvětlování a obhajování návrhu. V tomto případě ovšem figura "nerozumím" selhává, protože odpověď na ni je zcela zřejmá. Česko je na tom nejhůře ze všech okolních zemí a je potřeba zjistit, kdo za to může. Skutečný důvod, proč tomu Babiš "nerozumí", je jasný − bojí se, že by mohlo vyjít najevo, že hlavním viníkem je on sám.

