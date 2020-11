◼ ČESKO

Havlíček pochybuje o vyšetřovací komisi

Vyšetřovací komise na parlamentní bázi, která by zjišťovala, kde udělala Česká republika v přípravách na podzimní vlnu pandemie chybu, nemusí přinést úplně nejobjektivnější závěry. V pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by její šetření mělo smysl, uvedl v pořadu. Vytvoření komise by uvítal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

◼ ČESKO

Daňový návrh smlouvu neporušuje, míní šéf ČSSD

Předložení vlastního návrhu na zrušení superhrubé mzdy nepovažuje vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) za porušení koaliční smlouvy. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce včera řekl, že jako první podal v koalici neschválený návrh na úpravy daní premiér Andrej Babiš (ANO). Oba poslanecké návrhy počítají se zrušením superhrubé mzdy, liší se ale ve výši daňových sazeb. Podle koaliční smlouvy mají vládní strany předkládat daňové zákony společně.

◼ ČESKO

Nouzový stav se protáhne, očekává Hamáček

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čeká, že vláda sněmovnu znovu požádá o prodloužení nouzového stavu. Je třeba přiznat, že může trvat až do Vánoc, řekl včera v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Epidemická situace bude podle něj vyžadovat i po 20. listopadu platnost restrikcí vyhlášených na základě nouzového stavu, mezi které patří například uzavření části obchodů nebo omezení provozu škol.

◼ ČESKO

Zemřel český chemik, který učil Merkelovou

Ve věku 92 let zemřel jeden ze zakladatelů české kvantové chemie Rudolf Zahradník. Na svém webu to oznámila Akademie věd ČR. Zahradník byl předsedou akademie v jejích začátcích po rozdělení Československa i zakládajícím členem a předsedou Učené společnosti ČR. Mimo jiné byl také v 80. letech školitelem pozdější německé kancléřky Angely Merkelové. V mládí byl Zahradník členem skautského hnutí.

"

Klíčová rozhodnutí hodláme v radě přijímat konsenzuálně a přispívat tím ke zvyšování politické kultury v naší zemi.

Josef Suchánek

Lídr Pirátů a STAN a ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Josef Suchánek se v pátek stal novým hejtmanem Olomouckého kraje. Nahradil Ladislava Oklešťka z ANO.

◼ ČESKO

Kvůli nemoci nešlo do práce 261 tisíc lidí

V prvním pololetí chybělo na pracovištích kvůli dočasné neschopnosti způsobené nemocí či úrazem 261 tisíc zaměstnanců denně. V loňském 1. pololetí to bylo o 31 tisíc lidí denně méně. V první polovině roku vzrostl počet neschopenek meziročně o desetinu, nahlášeno bylo víc než milion nových případů neschopnosti. Kromě zrušené karenční doby situaci ovlivnila pandemie a související vládní opatření, uvedl ČSÚ.

◼ ČESKO

ODS v Plzeňském kraji žádá i většinu v radě

Novými požadavky zaskočila ODS a TOP 09 v Plzeňském kraji STAN a Piráty, s nimiž jedná několik týdnů o povolební koalici. Kromě požadavku na funkci hejtmana, se kterým všechny strany už dříve souhlasily, ODS nově požaduje i většinu v devítičlenné krajské radě. Je to něco úplně jiného, než o čem se tři týdny jednalo, reagovali lídři Pirátů a STAN Rudolf Špoták a Josef Bernard. Jednání o koalici má pokračovat v příštích dnech.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Evropa chce rychlé posílení pravomocí WHO

Státy EU chtějí rychlou reformu Světové zdravotnické organizace (WHO), která má podle nich získat větší pravomoci pro boj s covidem-19 a příštími pandemiemi. Shodli se na tom ministři zdravotnictví unijních zemí, kteří jednali o společném postupu proti koronaviru. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl, že společná distribuce vakcín začne až po završení závěrečné fáze testů. Evropská komise očekává, že to bude začátkem jara.

◼ ČESKO

Film o Hančovi a Vrbatovi se má natáčet tuto zimu

Film Poslední závod o tragickém konci Bohumila Hanče a Václava Vrbaty by se měl v únoru a březnu 2021 natáčet v Krkonoších na autentických místech. Oba muži zahynuli před 107 lety při lyžařském závodu. O natáčení informovali v tiskové zprávě tvůrci filmu. Na vznik filmu lze přispět i v crowdfundingové kampani. Cílem je vybrat dva miliony korun, zatím se podařilo získat čtvrtinu. V hlavní roli Hanče se představí Kryštof Hádek.

◼ ČESKO

Řidičům začíná povinnost nasadit zimní pneumatiky

V neděli začala znovu platit povinnost mít na autech zimní pneumatiky, jestliže je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza nebo když se dá takový povrch předpokládat. Povinnost platí do 31. března. Bez ohledu na stav vozovky je zimní obutí u auta povinné, když je na silnici značka Zimní výbava. Zimní pneumatiky mají výšku vzorku minimálně čtyři milimetry. Za jízdu bez nich hrozí řidičům pokuta až 2500 korun.

◼ ITÁLIE

Kluby Serie A řeší problémy s vyplácením hráčů

Patnáct z 20 klubů italské první fotbalové ligy bude mít podle médií problémy se zaplacením listopadových výplat hráčům. Vedení Serie A se už obrátilo na vládu se žádostí o úlevy. Chce posunout lhůtu pro vyplacení mezd, což ale bude vyžadovat dohodu mezi kluby a hráči. Žádá také o odpuštění povinnosti klubů platit v této sezoně z hráčských platů daňové odvody. Některé kluby navíc mají ještě doplatit červnové výplaty.

◼ ČESKO

Protesty ve věznici na Mostecku šetří policie

Policie zahájila trestní řízení v souvislosti s protesty ve věznici v Bělušicích na Mostecku kvůli podezření z trestného činu vzpoury vězňů. Organizátorům pátečních a sobotních protestů hrozí dalších deset let vězení. Vězni se vzbouřili kvůli nepodloženým informacím o covidu-19, situaci se podařilo uklidnit. Zásahová jednotka bělušické věznice zůstává v pohotovosti, sdělila mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

◼ ČESKO

Prodavači v obchodech čelí agresivním zákazníkům

Personál malých regionálních prodejen se musí v současné době častěji než na jaře vypořádat s vysokou agresivitou lidí, kteří nechtějí dodržovat vládní opatření. Zákazníci v těchto obchodech dělají větší nákupy než obvykle. Prodejci tak čelí většímu tlaku než při první vlně pandemie, uvedl předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina. Možnosti personálu jsou omezené, ke konfliktům se zákazníky musí přivolávat policii.

"

Výše pokuty je závislá podle závažnosti okolností.

Ivana Baláková

Liberecká policejní mluvčí uvedla, že pokuty za porušení zákazu nočního vycházení při koronavirové krizi policisté udělují většinou ve výši 200 či 300 korun. Už ale padlo i několik pokut 10 tisíc korun, což je maximální výše.

◼ ČESKO

Evropské peníze mají jít do medicínského výzkumu

Z 12,5 miliardy korun, které by měly z Národního plánu obnovy jít do české vědy, by mělo 7,5 miliardy směřovat do aplikovaného průmyslového výzkumu a pět miliard do medicínského. Uvedla to vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Peníze má Česko získat z Evropské unie. V medicínské oblasti by část peněz měla jít na posílení výzkumu týkajícího se nejzávažnějších onemocnění, jako jsou nádory, kardiovaskulární či metabolická onemocnění.

◼ ČESKO

Malá nakladatelství žádají ministra o podporu

Cech malých nakladatelů požádal otevřeným dopisem ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) o podporu například ve formě jednorázové dotace nebo o možnost žádat o grant. Malá nakladatelství se potýkají se špatnými tržbami, uvedli zástupci cechu. Ten sdružuje 35 firem včetně Meandru, Torstu, Garamondu či Baobabu. Na podporu nezávislé umělecké scény vláda na jaře vyčlenila 440 milionů korun.

◼ ČESKO

Česko dostalo plicní ventilátory z Německa

Německo darovalo Česku sto plicních ventilátorů pro boj s epidemií covidu-19. Podle německého velvyslance Christopha Isranga německá strana prověřuje další možnosti pomoci. Česko, které patří mezi nejvíc postižené země Evropy z pohledu denního přírůstku počtu nakažených na sto tisíc obyvatel, už získalo pomoc proti covidu-19 od dalších zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance.

◼ ČESKO

Rozbory vody z řeky Bečvy potvrdily výskyt niklu

Výsledky rozborů vzorků vody z řeky Bečvy, které ve Valašském Meziříčí − Juřince odebrala Česká inspekce životního prostředí, prokázaly zvýšené množství niklu. Analýza nepotvrdila zvýšený obsah kyanidů. Na hladině řeky se v úterý vytvořila pěna. Kyanid unikl do Bečvy 20. září. Havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Kyanid poškodil celý biotop a na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

◼ TURECKO

Zemětřesení v Turecku si vyžádalo přes 60 mrtvých

Záchranáři v Turecku včera našli živého sedmdesátiletého muže pod sutinami domů, které se zřítily při pátečním silném zemětřesení. Muž v troskách přežil 34 hodin. Otřesy zasáhly západ Turecka, hlavně město Izmir, a řecký ostrov Samos. Agentura Anadolu uvedla, že v Turecku je 62 mrtvých a devět set zraněných. Na Samosu zemřeli dva lidé. Do včerejšího rána v Turecku napočítali více než 800 následných otřesů.

◼ IZRAEL

Izraelci uvolňují opatření a zahájili testy vakcíny

V Izraeli včera uvolnili část opatření zavedených kvůli koronaviru. Do škol se mohou po šestitýdenní uzávěře vrátit děti z prvních stupňů, starší se budou stále učit dálkově. V zemi rovněž začaly klinické testy vakcíny proti covidu-19. Pokud budou úspěšné, mají být pro veřejnost k dispozici podle úřadů do konce příštího léta. Uzávěra se má uvolňovat ve čtyřech fázích, do té první spadá také postupné otvírání obchodů a obnova rekreačních aktivit.

◼ ŠPANĚLSKO

Obyvatelé Španělska protestují proti uzávěře

Španělé o víkendu znovu protestovali proti uzávěře vyhlášené kvůli epidemii způsobené šířením nového koronaviru. V Madridu musela zasahovat policie a tři policisté byli zraněni. Zatčeno bylo 32 lidí. Původní protest byl klidný a konal se v centru pod heslem "Jdeme do ulic, lidé už jsou unavení". Lidé vyšli do ulic i v Barceloně, Bilbau, Malaze či Santanderu.

◼ FILIPÍNY

Filipíny zasáhl další ničivý tajfun

Filipíny o víkendu zasáhl tajfun Goni, označovaný za jednu z nejsilnějších bouří letošního roku. Úřady z oblasti Bicol na ostrově Luzon hlásí čtyři mrtvé, přerušení dodávek elektřiny a také záplavy. Tajfun po dosažení pevniny trochu zeslábl, stále ho však provázel vítr o rychlosti kolem 215 kilometrů v hodině, v nárazech až 290 kilometrů za hodinu. Filipíny se ještě vzpamatovávají z tajfunu Molave, který předminulý týden usmrtil 22 lidí.

"

Vlci mají stejné vědomí, stejné emoce a stejnou inteligenci jako psi, možná větší. Jak byste reagovali, pokud by vašeho psa někdo zastřelil, aby si mohl pověsit jeho hlavu na stěnu?

Jane Goodallová

Slavná bioložka a specialistka na primáty kritizuje administrativu prezidenta USA Donalda Trumpa, jež odstranila vlky ze seznamu federálně chráněných živočichů.

◼ ŠVÉDSKO

Nejlepší mrakodrap stojí ve Stockholmu

Cenu pro nejlepší výškovou budovu světa letos získaly obytné mrakodrapy Norra Tornen ve švédské metropoli Stockholm. Dvě budovy vysoké přes 100 metrů navrhl architekt Reinier de Graaf z nizozemské kanceláře OMA. Prestižní cena pro nejlepší výškovou budovu International Highrise Award se uděluje od roku 2004 každé dva roky, pořadatelem je německé Muzeum architektury (DAM).

◼ ŠPANĚLSKO / JIŽNÍ AMERIKA

Španělsko normalizuje vztahy s Bolívií

Španělsko ohlásilo normalizaci diplomatických vztahů s Bolívií. Madrid jmenuje nového velvyslance v La Pazu, až se tam ujme moci nová vláda vzešlá z prezidentských voleb, ve kterých v říjnu zvítězil představitel levicové opozice Luis Arce. Výrazné zhoršení zaznamenaly naopak vztahy s Venezuelou poté, co prezident Nicolás Maduro označil španělského velvyslance za rasistu a příznivce kolonialismu.

◼ TWITTER

Situace se zhoršuje, takže se vracím k #ClimateStrikeOnline.

@GretaThunberg

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se rozhodla pozastavit své pravidelné protesty před švédským parlamentem a klimatickou kampaň povede znovu on-line. Důvodem je rostoucí počet případů nákazy koronavirem ve Švédsku.

◼ NOVÝ ZÉLAND

Na Novém Zélandu schválili eutanazii

Novozélanďané schválili v referendu legalizaci eutanazie, odmítli ale legalizovat marihuanu pro rekreační účely. Předběžné výsledky zveřejnila volební komise. Konečné výsledky budou k dispozici až příští týden. Obyvatelé Nového Zélandu v obou referendech hlasovali 17. října, kdy se konaly i parlamentní volby. V nich zvítězila Strana práce dosavadní premiérky Jacindy Ardernové.

◼ DOPRAVA

EK: České dráhy porušují antimonopolní pravidla

Evropská komise dospěla k předběžnému závěru, že České dráhy porušují antimonopolní pravidla, a to tím, že účtují ceny pod úrovní nákladů. Komise proto zejména v souvislosti s cenami jízdného na trati mezi Prahou a Ostravou zaslala českému státnímu dopravci své námitky. Sdělení výhrad Evropské komise není podle Českých drah rozhodnutím, které by závazně říkalo, že pochybily a jsou povinny platit jakoukoliv pokutu.

◼ EKONOMIKA

Německá ekonomika prudce vzrostla

Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o rekordních 8,2 procenta. Částečně se tak zotavila z nejhorší recese, kterou způsobilo šíření nového koronaviru. Vláda navíc mírně zlepšila výhled na letošní rok − zatímco dosud kvůli dopadům koronavirové krize počítala s propadem o 5,8 procenta, nyní čeká pokles o 5,5 procenta.

◼ BANKY

Bankám na Slovensku do září klesl zisk o 37 pct.

Bankám na Slovensku za první tři čtvrtletí klesl zisk meziročně o více než třetinu. Hospodaření sektoru v zemi negativně ovlivnila mimo jiné zvláštní bankovní daň, jejíž výběr už ale Slovensko pozastavilo, a také tvorba dalších rezerv. Čistý zisk peněžních ústavů za období od ledna do konce září dosáhl 313,4 milionu eur (8,6 miliardy korun), což ve srovnání se stejným obdobím loni představuje pokles bezmála o 37 procent.

◼ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Výpadek dodávek Škoda Auto nedožene

Automobilka Škoda Auto dodala za první tři čtvrtletí letošního roku svým zákazníkům 721 900 vozů. Jde o meziroční pokles o 21 procent. Důvodem poklesu bylo výrazné narušení trhů společně s výpadky ve výrobě způsobené uzavřením českých výrobních závodů na 39 dní ve druhém kvartálu, a to kvůli pandemii koronaviru. Tyto výpadky se již do konce roku nepodaří podle automobilky nahradit.

◼ MASNÉ VÝROBKY

Cena masa klesla kvůli zboží v akcích

Výroba masa do budoucna klesne na úkor produkce rostlinných komodit. Sdělili to zástupci Zemědělského svazu ČR v reakci na zveřejněné údaje Českého statistického úřadu. Podle nich sice produkce ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,6 procenta, ceny jatečných zvířat však meziročně klesly o 14 procent. Podle tajemnice Agrární komory ČR Gabriely Dlouhé jsou důvodem slevové akce maloobchodních řetězců, které cenově tlačí na prvovýrobce.