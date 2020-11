Pokud někdo tvrdí, že otevření škol po letních prázdninách výrazně zhoršilo pandemii, měl by to dokázat, říká pro HN německý vědec Ingo Isphording. Se svými kolegy provedl výzkum po celém Německu a na jeho základě tvrdí, že k nárůstu počtů případů nedošlo kvůli školám. Jejich zavření má navíc na žáky velmi vážné dopady.

HN: Tvrdíte, že otevření škol po letních prázdninách nemělo na šíření viru žádný vliv. Jak jste k tomu došli?

Analýzu jsme udělali na základě toho, jak v německých spolkových zemích končily letní prázdniny. Každá země to má jinak, někde se žáci vrátili do školy už 4. srpna, jinde prázdniny trvaly až do půlky října. Den po dni jsme srovnávali, jak přibývali pozitivně testovaní lidé v zemích, které školy otevřely, v porovnání s těmi, kde školy stále zůstávaly zavřené. Umožnilo nám to udělat závěry ohledně toho, jak velkou část případů způsobilo právě otevření škol. Jdeme tedy dál, než že bychom pouze poukázali na korelaci mezi nárůstem případů a otevřením škol. Naše data ukazují, že k nárůstu případů nedošlo kvůli otevření škol.