První vystoupení nového ministra zdravotnictví bylo klidné a strukturované. To je po zmatených výlevech Andreje Babiše, že "ti, kdo měli přijít, nepřišli", a legračním vymlouvání Romana Prymuly, že byl, tedy vlastně nebyl v restauraci, nesporně plus. Jenže vystoupení Jana Blatného bylo současně i nicneříkající. A to je v nynější situaci minimálně na povytažené obočí.

Blatný odmítl byť i jen naznačit odpovědi na klíčové otázky, které zajímají veřejnost. Tedy jestli bude zaveden tvrdý lockdown izraelského typu, co bude se zavřenými školami, jak si představuje spolupráci se svým dominantním předchůdcem Prymulou. Je sice pravda, že dětský hematolog je ve funkci jen chvíli, nemá zkušenosti s politikou a jako takový by standardně zasloužil pár dní hájení. Jenže ve standardní situaci bohužel nejsme − denně umírá na covid přes sto lidí a blíží se překročení kapacity nemocnic, tedy "mražáky s mrtvými na ulicích", jak to drsně popsal vicepremiér Hamáček. Potřebujeme, aby nový ministr jednal hned.

Zatím od něj víme jen obecnosti. Chce rozhodnutí zakládat na datech, stavět na transparentnosti, sdílet informace. A s veřejností komunikovat jemně − slovo "přitvrdíme" od něj prý neuslyšíme. To nezní zle. Jedna část vyjádření je přesto varující. "Je třeba změnit atmosféru ve společnosti. Změnit strach v respekt, protože strach paralyzuje, a co hůř, rozděluje," uvedl Blatný. Naznačuje to nepochopení situace. Problémem není strach. Kdyby byl, tak by řada lidí zavedená opatření neignorovala. Problém je v tom, že lidé nedůvěřují vládě. Doufejme, že tuhle část projevu napsali novému ministrovi v marketingové dílně hnutí ANO a on sám bude jednat zorientovaně a zapracuje hlavně na komunikaci a důvěře veřejnosti.

Abychom končili pozitivně, minimálně jedna Blatného věta je nadějná: "Když něco řeknu v pátek a v pondělí to změním, tak mi nebude nikdo věřit." Přejme mu, ať v tomto směru opravdu na pana premiéra a na svého předchůdce ve funkci nenavazuje. Je to nejen v zájmu jeho, ale celé země.