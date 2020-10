◼ ČESKO

Prodloužené ošetřovné bude 70 procent

Ošetřovné bude stát vyplácet zaměstnancům po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo nařízené karantény dítěte. Dávka bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. Návrh schválil navzdory některým výtkám Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Dávka se teď vyplácí ve výši 60 procent po devět dnů na děti do 10 let. Samoživitelé a samoživitelky ji mohou pobírat až 16 dnů.

◼ ČESKO

ÚOHS uložil pražské správě komunikací pokutu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil Technické správě komunikací Praha pokutu ve výši 300 tisíc korun. Důvodem je kromě jiného stanovení diskriminačních zadávacích podmínek veřejné zakázky. Rozhodnutí úřadu je pravomocné. Úřad nemohl uložit nápravné opatření, protože zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným dodavatel. Uložil proto pokutu. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí rozklad.

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU se v rovnosti mužů a žen mírně zlepšila

Pokud bude vyrovnávání společenské pozice mužů a žen pokračovat současným tempem, dočkají se evropské ženy plné rovnoprávnosti za 60 let. Vyplývá to z každoroční zprávy Evropského institutu pro genderovou rovnost. Země EU se podle něj od loňska mírně zlepšily, stále však dosahují v průměru pouze zhruba dvou třetin ze sta možných bodů. Česko si v pořadí 28 zemí proti loňsku pohoršilo o dvě příčky na 23. místo.

◼ BĚLORUSKO

Lukašenko vyměnil ministra vnitra, chystá se přitvrdit

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko, který od zpochybněné srpnové volby čelí masovým protestům, vyměnil ministra vnitra. Juryje Karajeva vystřídal Ivan Kurbakov, jenž jako policejní náčelník v Minsku řídil zásahy proti demonstrantům. Lušenko slíbil v případě potřeby povolat do ulic armádu a ozbrojit dobrovolné pomocníky. Změny podle opozičního serveru Belorusskij partizan naznačují, že Lukašenko se nechystá vést dialog s národem, ale chce protesty potlačit násilím.

"

Není možné, aby právo nařizovalo ženě hrdinství tohoto druhu.

Andrzej Duda

Polský prezident prohlásil, že ženy by samy měly mít právo rozhodovat, zda donosí, anebo nedonosí smrtelně poškozený plod. Původně přitom přivítal nález Ústavního soudu, který minulý týden rozhodl, že přerušení těhotenství kvůli vážnému poškození plodu odporuje ústavě.

◼ ČESKO

Česko bude moci využít zdravotníky spojenců

Do Česka bude moci přijet na pomoc s epidemií nového koronaviru až 300 vojenských zdravotníků z členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie. Možnost jejich až 90denního pobytu schválil včera Senát 47 hlasy ze 48 přítomných členů. Případné působení zahraničních vojáků v Česku podléhá podle ústavních pravidel souhlasu obou parlamentních komor. Dolní komora návrh schválila v úterý.

◼ SLOVENSKO

Jeden z obviněných soudců rozhodoval v kauze Babiš

Zadržený a obviněný soudce slovenského Nejvyššího soudu Jozef Kolcun byl v minulosti předsedou tříčlenného senátu, který v roce 2017 rozhodl ve prospěch nynějšího českého premiéra Andreje Babiše ohledně jeho žaloby, že je v dokumentech StB veden jako její agent neoprávněně. Kolcun byl však obviněn v jiné kauze. Spolu s ním policisté ve středu zadrželi i další soudce. Šlo o pokračování razie z března, kdy bylo obviněno 13 soudců z korupce a jiných deliktů.

◼ ČESKO

Odběratel Březinova lihu Ryška si odsedí o rok víc

Olomoucký vrchní soud zvýšil Marianu Ryškovi z Přerovska trest za odběr nelegálního lihu od Radka Březiny o rok na sedm let. Čtyřiapadesátiletý muž si během pěti let nechal dovézt od členů lihové mafie podle rozsudku nejméně 32 tisíc litrů lihu, škoda na daních byla vyčíslena na 8,5 milionu korun. Vyššího trestu se domáhal žalobce, Ryška naopak trestnou činnost popíral. Kauza lihové mafie v čele s Radkem Březinou vyplula na povrch na podzim 2012.

◼ ČESKO

NÚKIB varuje před maily s falešnými výsledky testů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nabádá občany k obezřetnosti před podvodnými e-maily s falešnými výsledky testů na covid-19. Rozesílají je neznámí útočníci s cílem získat přístup do zařízení příjemce e-mailu. Výsledky přicházejí i lidem, kteří na testech nebyli. Lidé by se podle NÚKIB měli informovat o tom, jakou formou jim laboratoř výsledek testu sdělí. Často totiž posílá výsledky SMS zprávou, nikoliv mailem.

◼ USA

Fauci: USA budou mít vakcínu nejdříve příští rok

Spojené státy nebudou mít k dispozici koronavirovou vakcínu pro nouzové použití dříve než v lednu. Uvedl to uznávaný americký epidemiolog Anthony Fauci. Podle něj sice klinické studie dvou experimentálních vakcín dalece pokročily, schválení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) však nelze očekávat před Novým rokem. "Mohl by to být leden, mohlo by to být později. Nevíme to," řekl Fauci v rozhovoru pro časopis Jama Network.

◼ TCHAJ-WAN

Tchaj-wan je už od dubna bez domácího přenosu viru

Tchaj-wan již 200 dní nezaznamenal žádný přenos koronaviru na svém území. Tchajwanské středisko pro kontrolu nemocí oznámilo, že poslední domácí případ infekce virem SARS-CoV-2 byl evidován 12. dubna.

Tchaj-wan je všeobecně oceňován za to, jak dokázal postup nákazy na svém území díky včasným a účinným preventivním opatřením potlačit. To se mu podařilo i přesto, že leží v těsné blízkosti Číny, kde se nový typ viru objevil na přelomu roku vůbec poprvé.

◼ INDONÉSIE

Pompeo kritizoval Čínu za tažení proti Ujgurům

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo označil zacházení Číny s muslimskou menšinou Ujgurů za největší hrozbu pro náboženskou svobodu na světě. Pompeo se tak vyjádřil na závěr návštěvy Indonésie, jejíž občany vyzval, aby pátrali po faktech týkajících se situace Ujgurů v Číně. Pompeo je na cestě po jihovýchodní Asii, jejímž cílem je podpořit obchodní a bezpečnostní zájmy USA v regionu, kde se snaží svůj vliv uplatňovat Čína.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Labourista Corbyn má pozastavené členství

Britští labouristé pozastavili členství svému exšéfovi Jeremymu Corbynovi kvůli jeho komentářům k úřední zprávě, podle níž se strana za jeho vedení nedokázala vypořádat s antisemitismem ve svých řadách. Nový šéf labouristů Keir Starmer se za to omluvil, Corbyn zprávě vyčetl, že problém z politických důvodů zveličuje.

◼ SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ekonomika USA rostla rekordním tempem

Hrubý domácí produkt Spojených států ve třetím čtvrtletí podle prvního rychlého odhadu vykázal rekordní vzestup, k němuž přispěla vládní koronavirová pomoc v objemu více než tří bilionů dolarů (70 bilionů Kč). Ta podpořila zejména výdaje spotřebitelů. HDP se v přepočtu na celý rok zvýšil o 33,1 procenta, oznámilo americké ministerstvo obchodu.

◼ ENERGETIKA

ČEZ může prodat svá aktiva v Bulharsku

Bulharský antimonopolní úřad povolil pojišťovací a finanční skupině Eurohold koupit tamní aktiva firmy ČEZ za 335 milionů eur (9,2 miliardy Kč). Úřad se touto záležitostí začal znovu zabývat poté, co správní soud zrušil jeho loňské rozhodnutí, které transakci zablokovalo. ČEZ a Eurohold podepsaly dohodu o prodeji distribuce a dalších služeb loni v červnu. Transakci ještě musí odsouhlasit bulharský energetický regulátor.

◼ ELEKTRONIKA

Samsungu pomáhá prodej chytrých telefonů

Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics zvýšil ve třetím čtvrtletí meziročně provozní zisk zhruba o 59 procent na 12,35 bilionu wonů (255 miliard Kč). To je nejvíce za dva roky. Přispěl k tomu nárůst prodeje chytrých telefonů téměř o 50 procent. Tržby firma ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o osm procent na 66,96 bilionu wonů (1,38 bilionu Kč). Čistý zisk vykázal nárůst o 49 procent na 9,36 bilionu wonů.

◼ AUTA

V Nošovicích začala výroba nového Tucsonu

Automobilka Hyundai zahájila v Nošovicích na Frýdecko-Místecku sériovou výrobu nové generace modelu Tucson. Vůz má například vylepšené bezpečnostní prvky, novou ventilační soustavu nebo elektronicky řízené tlumiče. Tucson tvoří zhruba 70 procent produkce nošovického závodu. První vozy modelu Tucson čtvrté generace se objeví v evropských prodejnách na konci letošního roku.

◼ ROPA

Royal Dutch Shell zvýší dividendu

Britsko-nizozemské ropné společnosti Royal Dutch Shell ve třetím čtvrtletí meziročně klesl upravený zisk o 80 procent na 955 milionů dolarů (22,3 miliardy Kč). Analytici přitom v průměru očekávali, že firma vytvoří zisk jen 146 milionů dolarů. Podnik také uvedl, že vzhledem k výsledkům zvýší dividendu o čtyři procenta na 16,65 centu za akcii. Těžař ale upozornil, že kvůli pandemii způsobené šířením koronaviru jsou další vyhlídky velmi nejisté.