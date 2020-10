Za rok by se Česko mohlo dostat do situace, kterou sousední Slovensko zažilo koncem 90. let. Zemi by mohla vládnout koalice složená z mnoha stran, jejímž cílem je poslat premiéra Andreje Babiše s hnutím ANO do opozice. První krok k tomu udělali lídři ODS, lidovců a TOP 09, kteří v úterý oznámili, že strany půjdou příští rok do sněmovních voleb v jednom bloku. Hrozí jim však, že část voličů je kvůli spojení opustí.