Opakovaně jsme říkali, že první stupeň se skutečně vrací 2. listopadu do škol, řekl stále ještě ministr zdravotnictví Roman Prymula ve svém videosnímku na Twitteru v polovině října a dodal, že: "Může nastat situace, že tady vybuchne jaderná elektrárna, a pak se asi nevrátí, ale já pevně věřím, že za všech normálních situací se vrátí." Úterní rozhodnutí vlády ukázalo, že výbuchu jaderné elektrárny netřeba. Děti zůstanou doma, a jak dlouho, to se teprve uvidí. Teoreticky by to měla říci vláda v pátek, ale po mnoha zkušenostech i tady platí, že jestli to řekne, nebo ne, to se také teprve uvidí.