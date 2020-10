Zaseknout devadesátimiliardovou sekyru do státního rozpočtu ve chvíli, kdy se ekonomika řítí do historického průšvihu, vyžaduje opravdu odvahu. Premiér Andrej Babiš ji evidentně má. Jinak by nepředložil návrh na zrušení superhrubé mzdy při současném zdanění ve výši patnácti procent z příjmů zaměstnance. Jestli zrušení nesmyslné superhrubé mzdy něco doopravdy doprovázet nemělo, pak to jsou nebezpečné daňové hrátky. Ale Babiš se jich zřejmě nebojí.