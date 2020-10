Když to nejde silou, půjde to větší silou, řekla si vláda. Koronavirus se nedaří zabrzdit, Česko pokračuje v jízdě do pekel suverénně v čele evropského pelotonu, takže přijde další zpřísnění restrikcí. Jenže bude to stačit? Na jaře stačilo opatření vyhlásit, vystrašená populace se podřídila ochotně. Teď už to ale tak úplně neplatí. Otázka nestojí jenom tak, co všechno zakázat a nakázat, ale také jak přimět lidi, aby opatření dodržovali. A v tom zatím vláda bohužel plave.