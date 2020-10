◼ USA

Trump odráží nařčení, že vzdává boj s pandemií

Americký prezident Donald Trump odmítl, že by vzdal boj s pandemií covidu-19. Z toho jej na základě výroku personálního šéfa Bílého domu v neděli obvinil demokratický prezidentský kandidát Joe Biden. Trump zároveň na Twitteru pandemii zlehčoval a obvinil média, že o ní informují, jen aby jej poškodila. Podle amerických úřadů země v pátek zaznamenala přes 84 tisíc nakažených, dosud nejvyšší denní údaj. Denně v USA s covidem umírá v průměru 900 lidí.

◼ ČESKO

Hackeři posílají falešné zprávy o testu na covid-19

Pražská Všeobecná fakultní nemocnice varuje před podvodnými textovými zprávami o výsledku testů na nemoc covid-19. Dostávají je i lidé, kteří na testu nebyli. Jde o hackerské útoky, nemocnice se věcí zabývá ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jediný správný způsob zprávy vypadá tak, že textová zpráva obsahuje jméno testovaného a velkými písmeny uvádí buď "negativní", nebo "pozitivní".

◼ ČESKO

Netolický je potřetí pardubickým hejtmanem

Hejtmanem Pardubického kraje byl potřetí za sebou zvolen Martin Netolický (ČSSD), který kandidoval za uskupení 3PK. Získal 27 hlasů ze 45, šest volebních lístků bylo neplatných, 12 prázdných. Protikandidáta neměl. Kromě hejtmana budou ve vedení kraje tři náměstci a dalších pět radních. Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty ze 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Komando zachránilo tanker v kanálu La Manche

Britské speciální jednotky SBS při zásahu na ropném tankeru v kanálu La Manche zatkly sedm černých pasažérů podezřelých z únosu lodi. Zadržení muži na ni nastoupili v nigerijském Lagosu. Provozovatel plavidla požádal o pomoc, když muži ohrozili posádku. Tanker Nave Andromeda plul do Southamptonu. Když se černí pasažéři začali chovat agresivně, posádka se ukryla. Desetihodinový pat ukončil zásah jednotek SBS, které se na loď spustily ze čtyř vrtulníků.

Jsme v mimořádné situaci. Už nyní chybí zdravotnický personál, počty nemocných se budou dále zvyšovat.

Martin Vokurka

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uvádí, že by měli medici dostat možnost zapojit se přímo do péče o nemocné. To nynější předpisy neumožňují.

◼ ŠVÝCARSKO

OSN: Klimatické změny hrozí zranitelné Africe

Přestože se průměrné teploty na africkém kontinentu zvyšují podobným tempem jako v jiných částech světa, Afrika je v kontextu klimatických změn výjimečně zranitelná, uvedla Světová meteorologická organizace. Záplavy, sucha, teplejší počasí a invaze sarančat tvrdě dopadají na Afriku a horší časy, pokud jde o zásobování potravinami, hospodářství a zdraví obyvatel má kontinent teprve před sebou, upozornila specializovaná organizace OSN.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Soud zamítl žalobu PNS na podporu České poště

Tribunál soudního dvora Evropské unie zamítl žalobu podanou První novinovou společností (PNS) proti rozhodnutí Evropské komise, kterým schválila veřejnou podporu pro Českou poštu. Pošta tak nemusí vracet státu 2,3 miliardy korun na kompenzaci čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb za roky 2013 až 2017. Pošta dostává od státu úhradu za základní služby, které poskytuje na základě poštovní licence.

◼ ITÁLIE

Ronalda úřady vyšetřují kvůli porušení karantény

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo z Juventusu je v Itálii vyšetřován kvůli údajnému porušení opatření proti šíření koronaviru. Uvedl to ministr sportu Vincenzo Spadafora. Ronaldo měl pozitivní test na covid-19 při srazu reprezentace, odkud se vrátil do Itálie. Pětinásobný vítěz Zlatého míče však neměl za reprezentací odcestovat, protože nedostal potřebné povolení k opuštění klubové karantény.

◼ ČESKO

Vánoční trhy některá města plánují i přes epidemii

Města ani přes nynější epidemii koronaviru neopustila myšlenku uspořádat letos vánoční trhy. S tím, jak budou vypadat a v jakém rozsahu se uskuteční, většinou čekají na vyhlášení případných dalších epidemických opatření. Zatím nejsou trhy zakázány. Kvůli zamezení shromažďování lidí radnice však předpokládají, že budou v menším rozsahu než v předchozích letech a bez doprovodných programů. Vánoční stromy a výzdoba by ale na náměstích neměly scházet.

◼ ČESKO

Expředseda Milionu chvilek Minář vytvořil spolek Pro ČR

Bývalý předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář vytvořil spolek Pro ČR. Spolek si klade za cíl vytvořit svobodnou, spravedlivou a bezpečnou zemi a chce vytvořit sílu, která změní Česko k lepšímu, uvádí dokumenty zpřístupněné ve veřejném rejstříku. Minář počátkem října uvedl, že půjde příští rok do sněmovních voleb s novým politickým projektem, chce je vyhrát společně se současnou opozicí.

◼ ČESKO

Lidé hodnotí Zemana hůř než na jaře, dostal trojku

Prezidenta Miloše Zemana hodnotí lidé hůř než na jaře, nejvíc kritičtí jsou k jeho chování a aktivitě v době koronavirové krize. Z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že při známkování jako ve škole si celkově vysloužil "horší trojku". Dlouhodobě respondenti hodnotí současného prezidenta lepšími známkami za využívání prezidentských pravomocí a zájem o problémy občanů.

◼ ČESKO

Na TV DVB-T2 přeladilo 2,5 milionu domácností

Na nový televizní vysílací standard DVB-T2 si již přeladilo 2,5 milionu domácností. Přelaďování skončí ve středu, kdy České Radiokomunikace vypnou poslední vysílač v dosavadním standardu DVB-T v Ploštinách ve Valašských Kloboukách. Podle výzkumné agentury Nielsen Admosphere zůstává pozemní TV vysílání suverénně nejsilnější platformou. Využívá ho stále zhruba 55 procent českých domácností.

◼ EU

Evropské akcie oslabily kvůli obavám z koronaviru

Evropské akcie výrazně oslabily kvůli obavám z rostoucího počtu případů nákazy koronavirem. Panevropský index Stoxx 600 klesl o 1,8 procenta a uzavřel na měsíčním minimu. Německá burza zakončila obchodování na nejnižší úrovni za téměř čtyři měsíce. Akcie německé softwarové společnosti SAP, poté co firma zhoršila výhled, zažily nejhorší den za téměř čtvrt století.

Sestra se zacházet s ventilátorem školí od jednoho do šesti měsíců.

Dita Svobodová

Náměstkyně ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro nelékařská povolání s tím, že nejkratší školení trvá měsíc.

◼ ČESKO

Přihazování do aukce 5G začne v listopadu

Přihazování v rámci aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G začne v první polovině listopadu. Soutěže se bude moci zúčastnit všech sedm zájemců, kteří podali přihlášku. Sdělili to zástupci ČTÚ. Jména uchazečů úřad nezveřejnil. "Přestože očekáváme, že aktivní fáze skončí nejpozději do Vánoc, vzhledem k legislativním lhůtám dojde k přídělům zřejmě až po Novém roce," uvedla mluvčí Barbora Havelková.

◼ ČESKO

NSS odmítl další stížnosti proti průběhu voleb

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl dvě volební stížnosti právníka Davida Zahumenského, jenž se domáhal přezkoumání prvního kola senátních voleb v obvodu č. 60 Brno-město. Poukazoval na to, že mu komise neumožnila hlasovat, protože si v obavě z pokuty nechtěl při ztotožnění sundat roušku. NSS ale obsah stížností věcně neřešil. V obvodu, kde má Zahumenský trvalé bydliště, se do Senátu letos nevolilo.

◼ ČESKO

Zemřel brněnský básník Zeno Kaprál, v 79 letech

Včera zemřel v 79 letech brněnský básník a scenárista Zeno Kaprál, řekla jeho dcera, spisovatelka Dora Kaprálová. Básník se narodil 19. října 1941 a patřil k hlavním osobnostem brněnské bohémy šedesátých let. Vystřídal mnoho profesí, pracoval jako vychovatel v polepšovně, knihovník, zeměměřič, redaktor nebo pojišťovací agent. V osmdesátých letech spolupracoval s Československou televizí, podílel se na přípravě zábavného pořadu Všichni se ptají, komu to hrají.

◼ ČESKO

Šéfem komise pro ocenění odboje bude Kudrna

Předsedou Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu zvolila vláda experta na ústavní právo a člena Legislativní rady vlády Jana Kudrnu. Sdělila to ministryně spravedlnosti a šéfka rady Marie Benešová (za ANO), která Kudrnu kabinetu navrhla. Post bylo nutné obsadit poté, co se předchozí šéf rady Jiří Kaucký stal předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Covidová vakcína vyvolává u dospělých reakci imunity

Vakcína proti nemoci covid-19 vyvinutá Oxfordskou univerzitou vyvolává podobnou imunitní reakci u starších i mladších dospělých jedinců. Mezi staršími testovanými byl také nižší výskyt nepříznivých reakcí organismu, uvedla britská farmaceutická společnost AstraZeneca. Získání účinné vakcíny proti covidu-19 se obecně považuje za možný přelom v boji s pandemií této nemoci, která po celém světě přispěla k úmrtí už 1,15 milionu lidí.

◼ TURECKO

V Turecku zatkli 18 přívrženců Islámského státu

Turecká policie zatkla v hlavním městě Ankaře 18 lidí podezřelých ze spolupráce s teroristickou organizací Islámský stát. Všichni zatčení jsou podle policie syrští nebo iráčtí státní příslušníci. Zatčení byli předvedeni k výslechu na protiteroristickém oddělení policie. Dva podezřelí jsou na útěku. Organizace Islámský stát se v minulých letech přihlásila v Turecku k řadě teroristických útoků, které dohromady stály život 315 lidí a stovky dalších při nich byly zraněny.

◼ RUSKO

Rusko nerozmístí rakety, ale po NATO chce to samé

Rusko je připraveno nerozmístit v evropské části země své střely 9M729 Novator, které podle Spojených států porušují mezitím vypovězenou dohodu o likvidaci raket středního a krátkého doletu, ale pouze za podmínky vstřícných kroků ze strany Severoatlantické aliance. Pod alianční vstřícností si ruský prezident Vladimir Putin představuje, že ani NATO v Evropě nerozmístí rakety a střely dříve zakázané zmíněnou smlouvou. Ta přestala platit loni v srpnu.

◼ SLOVENSKO

Obviněný šéf speciální prokuratury je ve vazbě

Šéfa slovenské speciální prokuratury Dušana Kováčika, kterého policie obvinila z korupce, zneužití pravomocí a dalších trestných činů, poslal soud v neděli pozdě večer do vazby. Spolu s Kováčikem ve vazbě skončil i druhý obviněný v kauze, nyní již bývalý vyšší policejní funkcionář Norbert Paksi. Ten podle médií vinu přiznal. Speciální prokuratura je na Slovensku elitní a samostatnou složkou prokuratury, dohlíží na vyšetřování nejzávažnější kriminality.

Přijetí rozhodných opatření proti změnám klimatu povede ke změnám ve struktuře průmyslu a ekonomiky, jež přinesou velký růst.

Jošihide Suga