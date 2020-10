IT vývojář Mirek Sobotka (37) upravil dvě své dodávky tak, aby se v nich dalo nezávisle cestovat a okolí zbytečně neupozorňovat na fakt, že se jedná o auto, ve kterém se dá přespat nebo usmažit vajíčka. Z obyčejné dodávky si vytvořil auto s vlastnoručně vyrobeným nábytkem a spoustou komfortních prvků.

Jak vás napadlo přestavět si dodávku na obytné auto?

Pro mě je to přirozený vývoj. Dvacet let jezdím po skalních oblastech, kde lezeme, a zároveň 12 let i po letových terénech kvůli paraglidingu. V začátcích člověk spal pod širákem nebo ve stanu, s partnerkou jsme pak ocenili možnost přespání v delším kombíku. Když se nám narodil syn a pořídili jsme si psa, nahradili jsme kombík osobní dodávkou a později jsem si vyrobil obytnou vestavbu do větší dodávky. Hlavní výhody vidím v tom, že strávím čas v přírodě, mimo hlavní turistické destinace, s jistou úrovní komfortu pro rodinu a velkou mírou flexibility − cesty moc neplánujeme. Zároveň preferuji kompaktnější rozměry dodávky, provoz bez externího připojení elektřiny a nenápadné provedení bez zbytečností a s důrazem na maximální bezpečnost, takže auto při letmém pohledu nepůsobí jako obytné. S kulturou obřích obytných aut se úplně neztotožňuji.

Které modely jste přestavoval? Kupoval jste všechny věci, nebo jste si něco i sám vyrobil?

První dodávkou byl Ford Transit Custom, kam jsem přidával topení, solární panel, otočná sedadla, druhou baterii, výsuvný úložný prostor, rozkládací postel a přenosnou lednici. Nyní dodělávám Fiat Ducato L2H2, kde je toho opravdu hodně: zvuková izolace, zateplení, topení, solární panel, střešní okno s větrákem, dvě palubní baterie, elektroinstalace, zásuvka 220 V, rozšíření počtu míst (druhá řada sedadel a okna), kuchyň s vařičem a dřezem, nádrž na vodu, postel, úložný prostor, lednice, mobilní WC, skládací stolky, obložení a spousta drobností. Kupuji jednotlivé komponenty, jejich montáž a výrobu nábytku provádím sám, montovat jsem nechával pouze topení a dodatečná sedadla.

Fiat Ducato L2H2 Foto: archiv M. Sobotky

Jak se takovýto automobil musí upravit z hlediska zápisu v technickém průkazu?

U Fordu Transit jsem nic neměnil, tam to bylo bez problémů. U Fiatu Ducato jsem zapisoval rozšířený počet míst k sezení a za pomoci specializované firmy plánuji i změnu kategorie vozu. Úpravy dělám vždy tak, aby odpovídaly legislativě.

Jak se s vaším obytným autem cestuje? A jaká platí omezení, třeba pro parkování přes noc?

Omezení určitě jsou, záleží na regionu, sezoně a atraktivitě dané lokality. Míst se zákazem parkování přes noc je spousta, někde platí plošný zákaz na celou oblast. Existují populární mobilní aplikace na sdílení míst na parkování a přespání. Počty obytných aut se ale zvyšují a přibývá nových zákazů na místech, kde se dříve parkovat dalo. V některých destinacích se jede rovnou na tzv. stellplatz nebo do kempu, jinde se dá bez problému přespávat kdekoliv a do určitých oblastí bych v hlavní sezoně raději vůbec nejezdil. Problémy jsme nikde neměli, ale snažíme se o rozumný přístup, místa dopředu vybíráme, a hlavně po sobě uklízíme.

Nejdále jsme byli na Gibraltaru při cestě kolem Španělska a nedávno jsme se například vrátili z centrálních Apenin. Kromě delších cest ale dodávku využíváme celoročně i na běžné ježdění po Česku. Není nad vyhřáté auto se zázemím při podzimních výletech nebo zimních běžkách, obzvlášť s malým dítětem. Celkem najedeme asi 20 tisíc kilometrů ročně.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin Automobily.