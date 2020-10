Pojištění automobilu patří k nejrozšířenějším pojistným produktům. Jaké jsou současné trendy v této oblasti a na co se mají řidiči a majitelé automobilů připravit?

Nejvíce motoristů zajímá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, které ze zákona musí mít každý majitel/provozovatel vozidla. Nejvýznamnější novinkou z posledních let je pojištění podle počtu najetých kilometrů. Česko patří podle analýzy společnosti Pillow, která náleží k třem pojišťovnám (dále Allianz a Uniqa), jež tento produkt nabízejí, mezi průkopníky nejen v Evropě, ale i ve světě.

Spoluzakladatel, hlavní matematik a procesní stratég Pillow pojišťovny Marcel Beno na základě dostupných informací odhadl aktuální počet klientů v Česku s produktem podle kilometrů na 400 tisíc. U Allianz tento produkt využívá podle tiskové zprávy 286 tisíc motoristů, Uniqa registruje podle tiskové mluvčí 20 tisíc klientů s tímto pojištěním, Pillow v září letošního roku (na trh přišla tato pojišťovna teprve loni) 14 tisíc. Smlouvy s automatickou slevou za nízký nájezd (starší vozidla, veteráni) má zhruba 80 tisíc vozidel. Zájem o tento produkt posílila i epidemie, kvůli níž řada motoristů jezdí autem méně.

250 mil. U pojišťovny Direct je možné zvolit limit odškodnění až 250 milionů korun. 20 000 km Při nájezdu do 20 tisíc kilometrů ročně ušetří klient Uniqa pojišťovny na pojistném až 25 procent.

"Všechny tři pojišťovny, které na českém trhu produkt nabízejí, rostou v počtu pojištěných vozidel rychleji než ostatní. Vozidel s podprůměrným nájezdem, a tedy s lepší cenou v produktu podle kilometrů, může být v Česku přibližně 2,5 milionu. Hranice půl milionu klientů s pojištěním podle kilometrů bude zcela jistě prolomena příští rok a jeden milion do tří let," předpovídá Marcel Beno a jeho kolega Martin Podávka dodává: "Jedná se o největší revoluci od demonopolizace povinného ručení v roce 2000."

Allianz a Pillow stačí foto

Pojišťovna ovšem potřebuje znát stavy najetých kilometrů. Většina pojišťoven ve světě používá OBD-II port pojištěného vozidla, kterým jsou vybavena auta vyrobená po roce 1996. Do toho klient zasune zaslané zařízení podobné USB flash disku. Pojišťovna dostává data automaticky například přes mobilní aplikaci a může sledovat také další parametry: například i styl jízdy (zrychlování, brzdění, čas a místo, kde vozidlo jezdí). To však znamená, že úspora je placena ztrátou části soukromí.

Telematická jednotka SafeLine dokáže přesně načítat nejen kilometry, ale i druh komunikací, po nichž motorista jezdí.

Tuto nevýhodu eliminuje český "vynález". Dvěma českým pojišťovnám ze tří stačí, když jim klient pošle fotografii tachometru. Allianz zavedla jako první u nás pojištění podle počtu ujetých kilometrů, navíc má celosvětové prvenství kontroly podle fotografie.

"Když jsem se rozhodoval, jak v Česku zavést pojištění podle kilometrů, byla pro mě fotografie jednoznačnou volbou," vysvětluje Jakub Strnad, zakladatel a ředitel Pillow pojišťovny, který byl předtím jako předseda představenstva u zrodu projektu v Allianz.

"Základním principem, který (nejen) v pojištění vyznávám, je důvěra. V tomto případě mezi klientem a pojišťovnou. A díky důvěře není třeba žádné sledovací zařízení ve vozidle, ale stačí chytrý mobilní telefon, který už má prakticky každý," doplňuje.

Trendem je individualizace

Uniqa na rozdíl od Allianz a Pillow využívá port USB. "Telematická jednotka SafeLine dokáže přesně načítat nejen kilometry, ale i druh komunikací, po nichž motorista jezdí. Kilometry na dálnici započte jen z poloviny, protože je to nejbezpečnější druh komunikací. Sleva na pojistném se týká nejen povinného ručení, ale i havarijního pojištění. Při nájezdu do 20 tisíc kilometrů ročně ušetří klient na pojistném v obou druzích pojištění až 25 procent," vypočítává širší možnosti parametrů s USB portem tisková mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Širší rozsah pojištění je trend. Může sem patřit uhrazení nákladů na náhradní vozidla, pojištění skel, srážka se zvěří. Foto: Shutterstock

Po těchto moderních produktech "pošilhávají" i další pojišťovny. "Kooperativa bedlivě sleduje nejnovější trendy jak na českém, tak na evropském pojistném trhu. Aktuálně se spíše než princip PAYD (pay as you drive), zohledňující pouze počet najetých kilometrů, prosazuje princip PHYD (pay how you drive) nebo kombinace obou. PHYD zohledňuje způsob, jakým řidič skutečně řídí, a má navíc na řidiče prokazatelně pozitivní edukační vliv. Z našeho pohledu patří budoucnost pojištění automobilů vysoké míře individualizace a aktuálně zvažujeme, kterou cestou se vydat," říká Milan Káňa z Kooperativy.

Nejdále v oblasti individuálního nastavení pojistky v autopojištění je Pillow, kde zvolili variantu tzv. polštářů. Těch je celkem 12 a motorista může kombinovat pojistku čistě podle toho, která rizika potřebuje pojistit. Tedy žádné balíčky, v nichž může být třeba pojištění na riziko, jež motorista nepovažuje pro sebe za nebezpečné.

Důležitá není jen cena

Nejjednodušší je řídit se cenou pojištění, ovšem nikoliv nejrozumnější. Zejména u povinného ručení si lze pořídit pojištění dalších rizik s relativně nízkou investicí k základu, který tak jako tak musí automobilista zaplatit.

"Klient se z našeho pohledu řídí typickou spotřebitelskou logikou − tedy poměrem ceny a výkonu služby, kterou nakupuje. Zatímco srovnání ceny je v dnešní informační době velmi jednoduché, s porovnáním obsahu a kvality služeb je to už složitější. Podle průzkumů, jež máme k dispozici, jsou klíčovými parametry, které by měl řidič zohlednit, zejména rozsah pojistného krytí a kvalita likvidace, včetně její rychlosti," doporučuje klientům Milan Káňa.

Ti, kteří dávají přednost klasickým produktům pojištění, mají nadále dost příležitostí. Nabízí je například Generali Česká pojišťovna, Direct nebo ČSOB Pojišťovna. "Mnohem podstatnější je podle nás to, zda řidič bourá, či nebourá. Jinými slovy, malý počet najetých kilometrů nemusí mít vypovídající hodnotu o kvalitách řidiče," vysvětluje Petr Milata z ČSOB Pojišťovny a zdůrazňuje široký rozsah všech variant jejich povinného ručení.

Širší rozsah dalších pojištění je další trend. Může sem patřit uhrazení nákladů na náhradní vozidla, pojištění skel, srážka se zvěří nebo první nehoda bez vlivu na výši pojištění či automaticky právní konzultace pro klienty po nehodě (Direct). Značný důraz dávají pojišťovny na rozsah asistence.

"Zavedli jsme čtyři pevné varianty asistence, které jsme pojmenovali podle velikostí oblečení S, M, L, XL. Kromě varianty S se asistence automaticky vztahuje i na nepojízdnost kvůli poruše. Velkým tahákem je asistence XL, která je skutečně bez limitů. Klient si tak může nechat například odtáhnout auto do servisu podle své volby," představuje systém asistencí Nela Maťašeje z pojišťovny Direct, u níž je možné zvolit limit odškodnění až 250 milionů. Zvyšování hranice odškodnění je mezi českými pojišťovnami rovněž trendem.

Infografika Infografika Infografika: Za slevy se platí informacemi

Pojišťovny se snaží usnadnit pozici klientů po nehodě. "Zavedli jsme pojištění nezaviněné bouračky. Řešení s pojišťovnou viníka bývá někdy složité a zdlouhavé. S tímto pojištěním nahlásí škodu jen nám a my už všechno papírování vyřídíme za klienta. Pojištění platí po celé Evropě," dodává Nela Maťašeje.

Podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny bude do budoucna také ze strany pojistitelů nutné reagovat na neustále rostoucí počet elektromobilů a přizpůsobit produktové portfolio novým pojistným rizikům.

Havarijní pojištění ve stopách povinného ručení

Také v motoristy méně využívaném havarijním pojištění se rýsuje větší individualizace. "V blízké budoucnosti bude možné také v něm stanovovat jeho cenu na základě výše popsaného principu PHYD − tedy plať, jak (dobře) jezdíš. I zde platí, že roste zájem řidičů o vyšší pojistnou ochranu, což se projevuje například zvyšujícím se zájmem o připojištění pořizovací hodnoty vozu (tzv. GAP) či dominující pětiprocentní spoluúčastí," upozorňuje Milan Káňa z Kooperativy, podle něhož klienti nejvíce řeší jistotu, že o poškozené vozidlo bude dobře postaráno a likvidace proběhne bez problémů.

Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny upozorňuje na další trend v pojištění. "Ještě v letošním roce spustíme možnost provést vstupní prohlídku vozidla klientem bez nutnosti absolvovat prohlídku fyzicky. Stejný proces plánujeme nasadit také na vybrané škody, kde by cílový stav měl být, že vaše škoda bude zlikvidována a vyřízena v reálném čase i s odesláním pojistného plnění. Rovněž tady se opíráme o možnosti nových technologií. V havarijním pojištění pracujeme s propracovanou segmentací řidičů, které dokážeme rozlišit podle více než 20 různých parametrů, jako jsou faktory nehodovosti, takže prakticky každý klient má svoji individuální sazbu pojistného."

Také v havarijním pojištění se objevují novinky. "Od letošního května nabízíme produkt Zlevňující havarijko. Pojištění je určené pro osobní auta, která ještě nedosáhla věku pěti let. Jednoduše to znamená, že cenu pojištění klientům automaticky snížíme každý rok o sedm procent. Takto snižujeme až do dovršení šesti let věku auta. Toto pojištění auto ochrání před všemi havarijními riziky − dopravní nehodou, odcizením a vandalismem, přírodním nebezpečím a srážkou a před poškozením zvířaty," dodává Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Jak změnil autopojištění covid-19?

Také dění na silnicích ovlivnil koronavirus. Způsobil krátkodobý pokles intenzity provozu, a zejména se snížil počet cest do zahraničí. To mělo za následek snížení počtu pojistných událostí, tuzemských i zahraničních.

"Situace a intenzita tuzemského provozu se brzy vrátily do normálu a během poměrně krátké doby se počet pojistných událostí ustálil na obvyklé úrovni. Paradoxně i přes nižší počet nehod nedošlo k poklesu počtu osob usmrcených na silnici, což si spojujeme se změnou způsobu chování řidičů na silnici obecně," upozornil Milan Káňa z Kooperativy.

Pojišťovny vyšly motoristům vstříc. Příkladem může být Uniqa. "V současné době se zaměřujeme i na zjednodušení situace motoristů v souvislosti s pandemií − tolerujeme déle neplatné STK, zjednodušili jsme prohlídky škod či agendu okolo odhlášení auta a s tím spojeného přechodného neplacení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dále jsme nabídli produkty reagující na nyní aktuální možnost delšího onemocnění, ošetřování člena rodiny nebo na ztrátu zaměstnání − pojištění schopnosti splácet úvěr na auto v hodnotě do milionu korun pro osoby do 65 let, kdy v případě pojistné události Uniqa uhradí až 12 měsíčních splátek půjčky za klienta," uvádí Eva Svobodová.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin Automobily.