Následující příběh se stal, je jen otázka, nakolik věrně jsem schopen vám ho na tomto místě převyprávět. Za těch více než 20 let se z něho stala skoro legenda, mnohokrát se pozměnily kulisy, ale zrnko pravdy v něm je.

Nejistota je už v autorství. Nemůžu si vzpomenout, kdo mi tuhle příhodu vyprávěl. Jistě to bylo na vysoké škole a zřejmě to byl Jirka Sůva, jediný posluchač přednášek z filozofie docenta Kuny, který je alespoň trochu chápal. Ovšem ruku do ohně za to nedám.

Onen kamarád (budeme mu říkat Jirka) se chtěl dostat stopem z Plzně do Prahy. Postával na výpadovce u hřbitova a po chvíli čekání se na něj usmálo štěstí a zastavilo mu luxusní "fáro". Jirka nasedl, spokojený, že se dostane, kam chtěl, a užíval si cesty. Když pohlédl na řidiče, zvědavý, jaký "pracháč" se slitoval nad studentem, uviděl za volantem Karla Gotta. Jirka poslouchal spíš underground a svět šoubyznysu mu byl cizí. Ovšem že ho veze několikanásobný Zlatý slavík, zapůsobilo i na něj. Zbytek cesty si prý skvěle povídali. Mistr byl zábavný, stejně tak prý ale uměl poslouchat.

Jaký vůz řídil a jak přepychově ho měl vybaven, to se lze jen dohadovat a zřejmě už si to nepamatuje ani Jirka. I když možná kdyby místo Platona jednou sáhl po lehčím čtivu, v hlavním tématu tohoto magazínu má dost fotografií, aby si vzpomněl. Článek sleduje, jak se vyvíjely interiéry luxusních vozů od počátků automobilismu až dodnes. Znalci zpěvákova života asi budou vědět, ostatní mohou aspoň hádat. Můj soukromý tip je mercedes.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin Automobily.