Britský jezdec oslavil 92. triumf ve Velké ceně formule 1. To se před ním ještě nikomu nepodařilo. Překonal tak Michaela Schumachera a k jeho dalšímu rekordu se nezadržitelně přibližuje.

Lewis Hamilton opět přepisoval historii formule 1. V neděli vyhrál Velkou cenu Portugalska a stal se nejúspěšnějším jezdcem podle počtu vítězství. Pětatřicetiletý britský pilot stáje Mercedes si v neděli v Portimau, kde se závod mistrovství světa uskutečnil poprvé, připsal 92. výhru v kariéře a v pořadí se osamostatnil před legendárním Michaelem Schumacherem. "Nějakou chvíli mi bude trvat, než si uvědomím, co jsem dokázal. Těžko popsat, co teď cítím," řekl Hamilton, který svůj první závod vyhrál v roce 2007. Tehdy ještě závodil za stáj McLaren a bylo mu 22 let. O rok později vyhrál jako vůbec nejmladší jezdec historie celý šampionát. Od té doby se mu to podařilo ještě pětkrát. Díky osmému triumfu v sezoně si včera upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu a učinil další krok k vyrovnání dalšího Schumacherova rekordu v počtu titulů mistra světa.