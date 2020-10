Portugalský politik a spisovatel Bruno Macães v posledních letech píše knihy s přesahem do budoucnosti. Proslul dvěma díly o nevyhnutelné budoucí spolupráci Evropy a Asie, protože Evropa není schopna reagovat na novou čínskou politiku. Jeho poslední, v září vydaná práce "Dějiny začaly: Zrod nové Ameriky" se věnuje Spojeným státům. Je to pohled, který jde daleko za rámec letošních prezidentských voleb, v nichž proti sobě stojí Donald Trump a Joe Biden, a umožňuje hlubší pochopení procesů, jimiž prochází už několik let americká společnost. "Evropané jsou z toho vyděšení, protože Americe přestávají rozumět," říká Macães v rozhovoru pro HN, který se odehrál na konferenci Globsec v Bratislavě před třemi týdny.

HN: Napsal jste novou knihu o USA a díváte se v ní hodně do budoucnosti. Máme tu ale aktuální situaci kolem prezidentských voleb. Je podle vás Trump schopen vyhrát?

Řekl bych, že ne. Průzkumy se před čtyřmi lety mýlily, ale letos jsou podstatně kvalitnější. V posledních týdnech televizní debata kandidátů a potom Trumpova nemoc jen prohloubily jeho ztrátu. Je jasné, že covid není pod kontrolou, ekonomika se nevzpamatovává tak rychle, jak by si on představoval. Měl by šanci bez pandemie, ale s pandemií bych řekl, že ne.

HN: Dokážete si představit situaci, že v případě prohry Trump neodejde z úřadu?