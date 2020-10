Evropský parlament chce, aby velké zemědělské firmy, jako například Agrofert, přišly o část dotací, které nyní dostávají. Europoslanci odhlasovali, aby mohla jedna společnost dostat maximálně jeden a půl milionu eur ročně, tedy zhruba 40 milionů korun. Pokud by návrh začal platit, Agrofert, který jeho vlastník premiér Andrej Babiš (ANO) převedl do svěřenských fondů, by ročně přišel asi o jednu a půl miliardy korun.