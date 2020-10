Přechod tuzemských škol na on-line výuku má jeden nečekaný efekt. Bezprecedentní situace, která vznikla kvůli pandemii a za běžných okolností by asi nenastala, posunula úroveň digitalizace českého školství více, než se to podařilo všem politikům a expertům za posledních 20 let. Jen na notebooky, software, kamery, mikrofony a konferenční systémy posílá ministerstvo školství základním školám 1,3 miliardy korun. Peníze by jim měly dorazit do poloviny října.