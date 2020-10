Po dvou měsících váhání mají představitelé Česka rozhodnout, jak naloží s výrobními linkami na roušky a respirátory z Tchaj-wanu. Předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) stroje nabídla tamní společnost Autoland Technology v souvislosti s jeho návštěvou ostrovního státu začátkem září. Česká strana s rozhodnutím pospíchá, protože první linka by mohla Tchaj-wan opustit už za necelé dva týdny, a do Česka by tak mohla dorazila začátkem prosince.