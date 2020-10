Sporný kanál

Klíčová studie

◼ V roce 2016 vyhrálo tendr na studii proveditelnosti kanálu Dunaj–Odra–Labe sdružení firem Sweco Hydroprojekt, Aquatis a Vodní cesty. Podle analýzy by měl celý projekt vyjít téměř na 586 miliard korun.

◼ Na základě studie, jež stavbu obřího vodního díla doporučila, vláda 5. října schválila přípravu první etapy projektu zhruba za 15 miliard. Úsek by měl začínat na Odře v ostravském Svinově a pokračovat až k Polsku, kde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Koźle.

◼ Stát se při analýze zaměřuje na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba by mohla začít po roce 2030.

Pro a proti

◼ Podle ministerstva dopravy by zesplavnění Odry usnadnilo přístup regionálního průmyslu na evropské a světové trhy, počítá se také s využitím turisty.

◼ Ekologové nicméně namítají, že by koridor zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a negativně by dopadl na krajinu a vodní režim v zemi.