Vždycky když má náš stát ukázat, že něco umí, ale nějak není ukazovat co a vykouknou spíš problémy pokusí se vyřešit problém zatažením opony s nápisem nekoukat! Neptat se! Nerušit! I v dnešní pandemické krizi předložilo ministerstvo vnitra ve změně krizového zákona takový pokus. Zbrusu nový paragraf 38a má zásadně omezit přístup veřejnosti, tedy i novinářů a médií k informacím. Nejen obsah, ale i kontext návrhu znamená jedno velké a bohužel jasné gesto: státní orgány chtějí šmahem vyběhnout s otravnými občany. Ministr Hamáček, pokud vůbec tuší, co mu podstrčili, sděluje jako předkladatel, že vláda považuje občany za zbytečnou a otravnou složku krizových procesů. Odporně bzučící hmyz, který je třeba jedním plácnutím umlčet. Nejspíše vládě někdo nakukal, že hlavní, co je třeba pro zdárné řešení krize, je tzv. klid na práci. I končící Milouš Jakeš v roce 1989 volal po klidu na práci. Ovšem výsledky takového klidu na práci jsme viděli tehdy a vidíme dnes při fatálně nezvládnutém řízení země. Například když se jaksi bokem dozvíme, že vláda ani nemá predikce a představu nejjednoduššího matematického modelu exponenciální řady, dokud někdo tajemný ze soukromého sektoru nepřijde s excelovými tabulkami. Běda pak, když podruhé přijde pozdě! Vládní návrh má několik doslova šílených rysů a souvislostí.