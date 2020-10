Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas se chystá prodat svou dceřinou firmu Reebok. Na svém webu to bez uvedení zdrojů píše časopis Manager Magazin. Adidas značku Reebok koupil v roce 2005, aby lépe konkuroval světové jedničce na trhu, americké společnosti Nike. Tržby se Adidasu po převzetí značky Reebok zvýšily na 10,1 miliardy eur (asi 276 miliard Kč), takže za Nike zaostal jen asi o dvě miliardy. Dceřiná značka se ale pak dostala do problémů a nepomohla jí ani restrukturalizace. V mateřském podniku už vznikl tým, který má transakci připravit. Hotovo by mělo být v březnu příštího roku, kdy generální ředitel Adidasu Kasper Rorsted představí svou první strategii na příštích pět let. Reebok býval ve světovém srovnání třetí největší firmou na trhu sportovní obuvi a textilu. Adidas se v letošním druhém čtvrtletí propadl do provozní ztráty 333 milionů eur − velká část jeho obchodů byla totiž kvůli pandemii způsobené šířením nového koronaviru zavřená. Ve třetím čtvrtletí ale už podniku počítá s návratem k zisku.