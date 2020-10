S kloboukem naraženým hluboko do čela, černými brýlemi a rouškou dorazil včera k Okresnímu soudu v Kladně šéf Lesní správy Lány Miloš Balák. Hrozí mu až osm let vězení za to, že se stavbyvedoucím firmy Energie − stavební a báňská Liborem Tkadlecem podle žalobce zmanipuloval čtvrtmiliardovou zakázku na zpevnění vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře na Křivoklátsku, která spadá pod Kancelář prezidenta republiky.