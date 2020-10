Slavnostní akt udělování státních vyznamenání se letos 28. října na Pražském hradě konat nebude. Prezident Miloš Zeman ocenění vybraným osobnostem udělí, předá jim je ale kvůli epidemii nemoci covid-19 až příští rok. Vyhověl tak návrhu ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Změnu Zemanových plánů oznámil ve čtvrtek prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

Podle kancléře Hrad seznam všech letošních oceněných zveřejní na svých internetových stránkách 28. října v osm hodin večer. Státní svátek také v poledne připomene slavnostní střídání hradní stráže, na jehož konci zazní státní hymna. Večer bude první nádvoří Pražského hradu nasvíceno v barvách české trikolory.

Udělování vyznamenání v minulosti doprovázel prezidentův projev. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že tradiční projev ve Vladislavském sále se v současné době neplánuje, vyjádření prezidenta ale zcela nevyloučil. Hrad podle něj zvažuje různé varianty. Nebude se také konat například setkání prezidenta se zástupci diplomatických sborů působících v Praze.

Zeman chtěl původně oslavy státního svátku v omezené míře zachovat. Jejich zrušení považoval za urážku státního svátku. Kancléř dnes řekl, že se plánoval ceremoniál pouze za účasti prezidenta a oceněných, kteří by museli mít negativní test na covid-19 starý nanejvýš 24 hodin, po dobu slavnostního aktu by měli roušky a byli by od sebe nejméně dva metry. Recepce, která se obvykle po ceremoniálu koná, se letos neplánovala.

Proti konání akce se vyslovila například část opozice. Poukazovala na symboliku toho, že by se ceremoniál konal v době přísných protiepidemických opatření, kdy vládní nařízení omezují kontakty nejvýše na dvě osoby a kdy platí zákaz konání kulturních akcí. Někteří politici upozorňovali na to, že řada oceněných by kvůli vyššímu věku patřila do rizikových skupin z hlediska nákazy koronavirem.

Zeman již dříve řekl, že letos ocení asi čtyři desítky osobností. Mezi nimi bude například Prymula, kterého chce prezident ocenit za zvládnutí první vlny epidemie.

Opět bez "čučkařů z BIS

Hrad se včera nezabýval jen svými plány ohledně vyznamenání. Prezident Miloš Zeman podepsal rozkazy a rozhodnutí o jmenování nových generálů. Povýšeni budou k 27. říjnu. Slavnostní akt jmenování byl kvůli opatřením kolem koronavirové epidemie odložen. Prezidentův mluvčí Ovčáček potvrdil dřívější Zemanovo oznámení, že prezident opět nepovýšil ředitele Bezpečnostní a informační služby (BIS) Michala Koudelku. Vláda Zemanovi jeho jmenování do generálské hodnosti navrhla už popáté.

BIS pod vedením Koudelky pravidelně upozorňuje na nebezpečí, které Česku hrozí od Ruska a Číny. Prezident Zeman takové zprávy odmítá a jejich autory označil v minulosti za čučkaře.