Premiér Andrej Babiš včera o pomoci pro Česko telefonicky hovořil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Komise také propojí Česko s ostatními členskými státy unie, které nabídnou své volné kapacity. "Děkuju za solidaritu a velmi rychlou reakci. Moc si té pomoci vážíme," napsal premiér na Twitteru. Von der Leyenová následně ve videu na Twitteru uvedla, že Česko čelí jedné z nejtěžších situací v Evropě: "Nemocnice potřebují zdravotnické vybavení. EU je zde, aby pomohla." Ventilátory nejsou jedinou pomocí, která do Česka zamíří. Vláda ve čtvrtek souhlasila s pobytem vojenských zdravotníků členských zemí Evropské unie a NATO do 300 lidí pro pomoc s epidemií koronaviru po dobu 90 dnů. Rozhodnutí ještě musí schválit parlament. Mezi prvními by měli, na základě žádosti české vlády, už příští týden přijet armádní lékaři a zdravotníci z USA. Tým Národní gardy má mít 28 členů. Jde o praktické lékaře se zkušenostmi s covidem.