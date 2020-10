Dobré ráno, můžeme vám přestlat postel? Dám vám pryč peřinu a přetočím vás na bok," oznamuje Tereza modelovému pacientovi na kurzu ošetřovatelství. Normálně vede tým digitálního marketingu v PR agentuře, už od března ale pracuje z domova a ve volném čase chce pomáhat v nemocnicích. Ty čím dál častěji shánějí dobrovolníky, aby odlehčily přetíženému personálu.

Celodenní kurzy začal před dvěma týdny pořádat Český červený kříž. Cílem je připravit lidi, kteří dosud neměli se zdravotnictvím nic společného, aby mohli pomáhat ve zdravotnických zařízeních. Lékaře ani sestry samozřejmě nahradit nemohou, ale: "Pokud zvládnou převléct postel, přesadit pacienta na židli, kde může vykonat potřebu, umýt ho, nakrmit nebo mu nasadit plenu, personálu to opravdu velmi pomůže," říká vedoucí Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže Richard Smejkal.

Na jaře se symbolem pomoci v pandemii stalo hlavně šití roušek. Tentokrát je ochranných pomůcek dost, nemocných naopak mnohem více, proto jsou lidské síly potřeba jinde. Řada lidí také tuší, že krize, která zasáhla jejich obor, jen tak nepřejde, a snaží se alespoň krátkodobě najít jiné uplatnění. Akademická malířka Petra z kurzu Červeného kříže je od března bez práce. Částečně pomáhala hlídat děti zaměstnanců, kteří museli chodit do práce, ale to jí nestačí. "Lidé teď vnímají kulturu jako nepotřebnou. Mě to hrozně mrzí, ale potřebuji se cítit užitečná. Jsem připravená na nějakou dobu začít pracovat v nemocnici."