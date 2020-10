◼ ČESKO

Prymula žádá o další peníze na nákupy vybavení

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na čtvrtečním jednání vlády požádal o dalších zhruba 300 milionů korun na nákup zdravotnického vybavení, například plicních ventilátorů a lůžek. Řekl to na tiskové konferenci. Peníze potřebuje mimo jiné na nákup 1500 přístrojů zlepšujících saturaci kyslíkem od novozélandské firmy, takzvaných oxygenátorů. Prymula požádal o navýšení rezervy resortu ze 406 na 700 milionů.

◼ ČESKO

Babiš připustil, že covidová komunikace je slabá

Premiér Andrej Babiš (ANO) podpořil při čtvrtečních sněmovních interpelacích námět Dominika Feriho (TOP 09), aby vláda vysvětlovala opatření k omezení šíření covidu-19 srozumitelnou formou. "Určitě to má moji podporu," řekl Babiš a nabídl Ferimu schůzku. Ministerský předseda připustil, že komunikace záležitostí kolem nového typu koronaviru je slabá stránka vlády, spěje však podle něho k lepšímu.

◼ ČESKO

Knihkupci chtějí výjimku z vládních opatření

Knihkupci žádají vládu, aby mezi provozovny, které mohou mít v době opatření proti šíření koronaviru otevřeno, zařadila i knihkupectví. Uvedl to předseda představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Knihkupectví jsou podle něj dostatečně prostorná, aby v nich bylo možné dodržovat všechna preventivní opatření. Jedině tak lze zachránit alespoň část investic nakladatelů a zabránit devastaci knihkupecké sítě.

◼ ČESKO

Lidi s příznaky covidu by měli testovat praktici

Praktičtí lékaři by měli začít testovat lidi s příznaky covidu. Prohlásil to ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Na odběrová místa by podle něj měli praktičtí lékaři posílat jen bezpříznakové klienty. Po jejich zapojení budou kapacity testování v ČR stačit. "Indikací na testování je nyní více než 40 tisíc za den, což převyšuje možnosti testovacích míst," konstatoval ministr.

◼ ČESKO

V Letňanech již mají většinu plánovaných lůžek

Do polní nemocnice v pražských Letňanech pro lidi nakažené nemocí covid-19 už dorazila většina z pěti stovek lůžek. Zbylá budou přivezena zítra. Dokončena a plně funkční bude nemocnice v neděli, řekl armádní plukovník Ladislav Šlechta. Do polní nemocnice budou přepraveni pacienti, kteří už podstoupili léčbu v běžné nemocnici a jejich stav nebude vážný, ale budou stále pozitivní na koronavirus a budou vyžadovat lékařskou péči.

◼ ČESKO

Vláda nejspíš požádá o prodloužení stavu nouze

Lze očekávat, že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav, řekl včera ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) po mimořádném jednání kabinetu. Zatím platí od 5. října do 3. listopadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že vláda se rozhodne až v pátek 30. října na základě vývoje epidemické situace. Na konec stavu nouze je navázána platnost některých vládních krizových opatření.

◼ ČESKO

Prymula: Koronavirus unikl z laboratoře v Číně

Koronavirus unikl z laboratoře v Číně, je to téměř jisté, řekl včera poslancům ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zdůraznil ale, že virus určitě nebyl vyroben uměle. Z laboratoře se podle ministra zřejmě dostal na pokusném zvířeti. Zdroj informace neuvedl. Spekulace o tom, že koronavirus pochází z čínské laboratoře, se objevily na jaře po vypuknutí pandemie. Světová zdravotnická organizace v dubnu oznámila, že důkazy svědčí o tom, že jeho zdrojem jsou netopýři z Číny.

◼ ČESKO

Pietní akt na pražském Vítkově letos nebude

Ministerstvo obrany se rozhodlo zrušit pietní akt, který se každoročně koná na pražském Vítkově u příležitosti státního svátku 28. října. Důvodem je vývoj epidemické situace a s ní související opatření vlády. "Ministerstvo o této skutečnosti informovalo všechny instituce státní správy a spolky, které se piety každoročně účastní, cestou jejich oddělení protokolů a kanceláří," uvedla Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany.

◼ ČESKO

Příprava projektu zlínské nemocnice může pokračovat

Odcházející hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) může podepsat veřejnou zakázku na projektanta nové krajské nemocnice ve Zlíně. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj totiž zamítl rozklad, který proces výběru projektanta napadal. Již dříve antimonopolní úřad rozhodl, že soutěž je v pořádku. Čunek řekl, že věc předá právníkům a počká na jejich právní názor. Zástupci nové krajské koalice jej včera vyzvali, aby projekt nepodepisoval.

◼ POLSKO

Polský Ústavní soud přitvrdil zákaz interrupcí

Polský Ústavní soud rozhodl, že přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu, které až dosud představovalo nejčastější zákonem povolenou výjimku ze zákazu potratů v katolické zemi, odporuje ústavě. Podle kritiků nález ústavních soudců, nominovaných až na jedinou výjimku vládnoucí konzervativní stranou PiS, povede fakticky k úplnému zákazu legálních interrupcí v Polsku. "PiS omezuje právo na interrupce," napsal opoziční list Gazeta Wyborcza.

◼ SLOVENSKO

Slovensko až na výjimky zakáže lidem vycházet ven

Slovenská vláda kvůli šíření koronaviru od soboty 24. října do neděle 1. listopadu výrazně omezí volný pohyb lidí, až na výjimky prakticky zavede zákaz vycházení. Oznámil to včera premiér Igor Matovič, podle kterého bude zákaz následně prodloužen o dva týdny, ale se změněnými podmínkami. Ještě přísnější pravidla budou platit pro čtyři nejpostiženější regiony na severu a východě země, kde v pátek začne úvodní fáze plošného testování obyvatel Slovenska na koronavirus.

◼ ČESKO

Hřib bude pomáhat v nemocnici

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který je vystudovaný lékař, bude od příštího úterý vypomáhat jako dobrovolník v jedné z pražských nemocnic. I nadále se bude účastnit jednání krizového štábu a městské rady, řízení města to podle něj neovlivní.

◼ EU/VIETNAM

Dohoda o investicích EU s Vietnamem byla schválena

Sněmovna dala svůj souhlas s dohodou mezi EU a Vietnamem o ochraně investic. Senát s dohodou souhlasil již v lednu. Dohoda má přinést hlavně lepší ochranu investic českých podnikatelů v této asijské zemi. Podle vlády by mohla tato dohoda spolu se související obchodní smlouvou také přispět k liberalizaci investičního prostředí a posílit hospodářskou spolupráci s Vietnamem. Smlouva zajistí podle důvodové zprávy vysokou ochranu investic.

◼ ČESKO

Koupi každé třetí nemovitosti provázejí problémy

Každý třetí člověk, který si koupil nemovitost, po podpisu kupní smlouvy zjistil zásadní právní, technický nebo jiný problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK. Nejčastěji šlo o neočekávané navýšení nákladů, tento problém uvedlo 72 procent dotázaných. Téměř polovina uvedla, že nemovitost byla v podstatně horším stavu, než jim bylo sděleno. Transakce se často děje pod časovým tlakem a kupující může pominout řadu rizikových aspektů.

◼ ČESKO

Nová trojská lávka se po třech letech otevírá

Nová lávka mezi pražskou Trojou a Císařským ostrovem se pro veřejnost otevře v pátek odpoledne. Stane se to zhruba tři roky po zřícení předchozí stavby. S ohledem na epidemickou situaci město neplánuje slavnostní přestřižení pásky nebo jinou podobnou akci. Trojská lávka se zřítila v prosinci 2017, zraněni při tom byli čtyři lidé. Novou lávku pro město postavila za 150 milionů korun firma SMP CZ.

◼ ČESKO

Kvůli koronaviru a dešťům klesla spotřeba vody

Spotřeba pitné vody, kterou dodává Jihočeský vodárenský svaz městům a obcím, klesla v září meziročně o 44 372 metrů krychlových na 1,26 milionu metrů krychlových. Za leden až září klesly dodávky o necelá tři procenta na 11,92 milionu m³. Důvodem byl deštivý rok, kdy se méně zalévaly trávníky, a také koronavirus, kvůli němuž mnoho škol, restaurací, hotelů, sportovišť, úřadů, obchodů i továren bylo a je zavřených.

◼ ÍRÁN/RUSKO/USA

Írán a Rusko se ohradily, volby v USA prý neovlivňují

Írán i Rusko popřely americké obvinění, že se snaží zasáhnout do amerických voleb. Írán si předvolal švýcarského velvyslance, aby mu předal protest proti tomuto tvrzení Spojených států. Švýcarsko zastupuje americké zájmy v Íránu, který s USA ne­udržuje diplomatické styky. Podle Kremlu je obvinění nepodložené. Ředitel amerických tajných služeb John Ratcliffe ve středu prohlásil, že USA zaznamenaly pokusy Ruska a Íránu ovlivnit listopadové volby.

◼ KANADA

Trudeau ustál hlasování, předčasné volby nebudou

Menšinová vláda kanadského premiéra Justina Trudeaua ustála hlasování v parlamentu, a zabránila tak konání předčasných voleb. Návrh opozičních konzervativců na ustavení protikorupční komise, která by vyšetřovala také Trudeauovu rodinu, neuspěl. Trudeau přesně před rokem zvítězil ve volbách, ale jeho menšinová vláda se musí opírat o hlasy středolevé Nové demokratické strany a Zelených.

◼ JIŽNÍ KOREA

V Jižní Koreji zemřelo již 14 doručovatelů

V Jižní Koreji zemřelo z přepracování 14 zaměstnanců doručovacích společností, zatížených kvůli epidemii koronaviru více než obvykle. Zaměstnanci musí vyřídit mnohem více objednávek než v minulosti. Zatím poslední oběť pracovního vypětí byla z firmy CJ Logistics, zaměstnanci se udělalo špatně při pauze a později zemřel v nemocnici. Mezi mrtvými je i člověk, který spáchal sebevraždu a v posledním vzkazu napsal, že nemůže dál snést těžké podmínky práce.

◼ SLOVENSKO

Šéf elitní prokuratury byl obviněn, prý pomáhal gangu

Slovenská policie zadržela a obvinila šéfa speciální prokuratury Dušana Kováčika i vyššího policejního funkcionáře. Podle Denníku N je dvojice podezřelá, že pomáhala zločineckému gangu. Úřad speciální prokuratury dohlíží i na vyšetřování nejzávažnější kriminality. Do centra pozornosti se Kováčik dostal i proto, že před šesti lety potvrdil původní rozhodnutí policie nevyšetřovat kontroverzního podnikatele Ladislava Bašternáka z daňového deliktu.

◼ PODNIKÁNÍ

Menší firmy v Evropě mají existenční obavy

Celkem 55 procent malých a středních podniků v Evropě má obavy, zda přežije příštích 12 měsíců, pokud jim tržby zůstanou na současných úrovních. Uvádí to průzkum poradenské firmy McKinsey. Průzkum mezi 2200 podniky v Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Británii se konal v srpnu, tedy ještě před nynějším vzestupem počtu nových případů nákazy koronavirem, který nutí evropské vlády zavádět nová restriktivní opatření.