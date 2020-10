Po několikaleté rekonstrukci se v Madridu na konci září otevřel luxusní hotel Four Seasons. Pro hosty je tam připraveno prezidentské apartmá nebo i přepychová restaurace s výhledem na celé město. Hotel ale nemohl otevřít v horší chvíli. Kvůli pandemii téměř zeje prázdnotou. "Loni do Španělska dorazilo 84 milionů turistů. Letos asi 20 milionů," řekl pro deník Guardian architekt Carlos Lamela, který měl přestavbu na starosti. "Nevíme, co přijde příští rok," dodal. Druhá vlna šíření koronaviru udeřila na Španělsko už v září v plné síle a na ekonomiku země, postavenou dost významně na turismu a službách, to má devastující účinky.