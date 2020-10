Zprvu to vypadalo na postpandemické oživení ve tvaru písmene V. Poté co pandemie přerostla v největší a nejpodivnější krizi od třicátých let 20. století, se křivka proměnila v písmeno K. Horní část je reprezentována finančními trhy, spodní reálnou ekonomikou. Trendy a divergence, které započaly již po minulé finanční krizi, v prostředí pandemie akcelerovaly.