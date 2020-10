V den, kdy počet mrtvých přesáhl 1500 a Česko mělo nejvíc nových případů covidu-19 na světě, sdílel předseda vlády Andrej Babiš na sociálních sítích mrkvový cupcake. Těžko říci, co tím chtěl vyjádřit. Možná šlo o projev, kterému se v psychologii říká popření. Je to obranný mechanismus, kdy dotyčný nechce uznat nebo vnímat nějakou frustrující skutečnost, takže před ní zavře oči. Další možností ovšem je, že nás marketingový tým premiéra chce přesvědčit, že jeho svědomí je zcela čisté, takže si klidně může dát cukrovinku, aby měl dost energie k dalšímu statečnému boji za naše blaho a životy. Tváří v tvář realitě to samozřejmě vypadá jako drzost. Ale můžeme si být jisti, že v projekčních kancelářích chodovských inženýrů lidských duší už vzniká propracovaný systém "vysvětlení", proč za průšvih nemůže premiér, ale všichni okolo. Pojdme si katalog výmluv předběžně projít, abychom byli připraveni.