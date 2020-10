Předvolební Amerika na tenhle moment čekala od chvíle, kdy zjistila, jak v roce 2016 Rusko ovlivnilo prostřednictvím sociálních sítí výsledek prezidentských voleb. Mělo to být očekávané "říjnové překvapení". Ale podle všeho je informace, která má poškodit demokratického kandidáta Joea Bidena, na voliče příliš složitá konstrukce, ať už to byla ruská dezinformace, nebo domácí spiknutí. Důležitější je, co ukázala o roli sociálních sítí v předvolební kampani.