Bezpečnostní bolehlav spojený se sítěmi 5G vyšuměl. Z tweetu Vladimíra Mlynáře, muže z nejvyššího vedení skupiny PPF Petra Kellnera, se Česko v pondělí dozvědělo, že Cetin, hlavní hráč v tuzemské telekomunikační infrastruktuře, postaví síť nové generace na technologiích švédské firmy Ericsson. Ze hry je tak, alespoň pro tuto technologickou generaci, varianta, že by se v českých mobilních sítích posílila role Huaweie. Ten je u Američanů na černé listině a vláda prezidenta Donalda Trumpa dělá, co může, aby ho vystrnadila i z kritické infrastruktury v zemích svých spojenců. To byl i jeden z hlavních motivů srpnového jednání amerického ministra zahraničí Mikea Pompea s Andrejem Babišem.

Výhrou Ericssonu v tendru Cetinu se ulevilo diplomatům i bezpečnostní komunitě. BIS na rizika spojená s Huaweiem (a ZTE) upozorňuje dlouhodobě, předloni se s varováním před gigantem úzce propojeným s čínským státem přidal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Střípkem v mozaice je i neúspěšný pokus Huaweie získat v Česku bezpečnostní prověrku. Kdyby Číňané uspěli v Cetinu, s jehož majitelem PPF před dvěma lety uzavřeli memorandum o spolupráci při budování sítě 5G, byla by to zásadní zahraničněpolitická komplikace. Vždyť Cetin zajišťuje radiovou část sítě pro oba největší mobilní operátory.

Jak moc se skupina PPF chtěla zbavit stigmatu ze svého spojení s Huaweiem, ukazuje i to, že se dealem se Švédy pochlubila ve chvíli, kdy sám Cetin nechce mluvit, protože teprve dolaďuje smlouvu.

Současně se našel viník problémů Huaweie. Sedí na Hradě. "Pan prezident si zřejmě myslí, že Číně pomáhá, ale nikdo jí u nás v posledních letech neublížil více," řekl serveru Lupa advokát Petr Toman, který za peníze Huaweie vypracoval studii o bezpečnostních aspektech budování 5G. Podobný tón je v byznysové komunitě navázané na Čínu čím dál častější. Nadšeně pročínská politika, která měla podle Miloše Zemana otvírat českým podnikům dveře na největší trh světa, se nevyplatila. Dobře to vědí i ti, kdo na čínskou kartu vsadili zdaleka nejvíce.