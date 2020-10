Pojem "říjnové překvapení" znamená v americkém politickém žargonu již tradiční publikaci nějakých kompromitujících materiálů krátce před listopadovými prezidentskými volbami. Ze strany příznivců Donalda Trumpa jím letos měla být publikace e-mailů Huntera Bidena, syna demokratického kandidáta na prezidenta USA. Ta měla dokazovat, že mladý Biden měl zařídit přijetí jednoho z managerů ukrajinské firmy, pro kterou do roku 2016 pracoval, u svého otce, který byl v té době viceprezidentem. Dosud se ale nevyjasnilo, co jsou pravdivá fakta a co je důsledek dezinformačních kampaní, z nichž je často obviňováno Rusko.