Zhruba před týdnem sedělo v nově otevřené Prosekárně na Petrském náměstí v Praze, kde dřevěné stoly ještě voní novotou, několik párů nad skleničkou italského šumivého vína. Teď smí podnik fungovat jen jako prodejna a z příkazu vlády s cílem omezit šíření koronaviru to tak zůstane prozatím do 3. listopadu. Majitel sítě pěti vinných barů a velkoobchodu s proseccem Michal Štěpánek ale počítá s tím, že bude muset nechat vinárny zavřené až do jara. "Alespoň pak nebudeme překvapení," říká. Věří, že jeho podniky přežijí, a chce udržet celý tým asi 30 lidí, i když to firmu podle něj "bude něco stát".