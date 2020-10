Počet nově postavených dřevěných rodinných domů v Česku loni meziročně klesl o 6,7 procenta na 2749. Jejich podíl na celkově dokončených rodinných domech se mírně snížil na 14,9 procenta. V posledních letech jejich počet i podíl převážně rostl, když v roce 2000 se jich postavilo pouze 133. Nejvyšší podíl nových dřevostaveb byl loni podle dat Českého statistického úřadu v Libereckém kraji, nejmenší v jižních Čechách. Počet všech nových rodinných domů loni meziročně vzrostl o 0,6 procenta na 18 390. Dřevostaveb loni nejvíce vyrostlo ve Středočeském kraji, celkem jich bylo 764. Následovaly Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Nejméně se jich naopak postavilo v Jihočeském a Karlovarském kraji.

Pardubice mají 125 startovacích bytů

Pardubice vyčlenily ze svého majetku celkem 125 bytů, které budou sloužit jako takzvané startovací pro mladé lidi. Začátkem týdne radnice města schválila pro pětinu z těchto nemovitostí nájemníky, kteří se nastěhují do letošních Vánoc. O byty se hlásilo celkem 179 zájemců, více než polovina z nich dosud nemá trvalé bydliště v krajském městě. Kromě podpory mladých lidí chce radnice projektem přilákat větší počet ekonomicky aktivních obyvatel. Doufá, že nájemníci si v Pardubicích najdou práci a usadí se tam. Nájemné mají mladí lidé na čtyři roky. Je výhodnější než tržní. První tři roky platí 50 korun za metr čtvereční, čtvrtý rok pak 80 korun. Hlásit se mohou lidé do 30 let. Radnice pronajímá malometrážní byty různě po městě v panelových i cihlových domech.

Koronavirus srazil ceny nájmů v Praze

Dlouhodobé nájemné bez energií v Praze ve třetím čtvrtletí kleslo meziročně o 7,6 procenta na 15 250 korun měsíčně. Proti druhému čtvrtletí se zvýšilo o 1,7 procenta. Z ostatních pěti největších měst Česka kleslo už pouze v Liberci. Informace vyplývají z analýzy společnosti UlovDomov.cz. Podle jejího ředitele Martina Březiny se v letních měsících trh s nájemním bydlením částečně stabilizoval a ceny nájmů ve velkých městech zůstaly v průměru na úrovních druhého kvartálu a již se vlivem pandemie koronaviru nepropadaly. "Ovšem poslední dva týdny v září, kdy už bylo jasné, že koronavirová epidemie pokračuje, a především pak uplynulé dva týdny v říjnu, vrací trh do stavu, kdy opět roste počet nabídek, poptávka klesá a cena je tlačena dolů," popisuje Březina.

Prodej opavských kasáren se odkládá

Prodej části areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě se komplikuje. Neúspěšný zájemce napadl výběrové řízení a podal k soudu návrh na předběžné opatření. Soud mu vyhověl. Dokončení transakce se tak podle města o několik týdnů odkládá. Prodej volných parcel schválilo zastupitelstvo letos v září. Město hodlá prodat pozemky o velikosti 3,7 hektaru za 51 milionů korun ostravské společnosti JTA, která tam chce postavit 16 bytových domů a v nich 300 bytů. Firma podle města nabídla nejvyšší cenu. Město vybíralo ze dvou nabídek. Neúspěšný zájemce ale rozhodnutí magistrátu napadl z důvodu údajné netransparentnosti.