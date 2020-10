Nestává se mi příliš často, abych souhlasil s aktuálním českým prezidentem. Ve svém nedávném prohlášení měl ale Miloš Zeman pravdu. Pražská smetánka (ať už tím tedy myslel kohokoliv) by měla číst knihy. Vlastně bychom je měli číst všichni, ono to je totiž náramně prospěšné našemu fyzickému i duševnímu zdraví. A dost možná to z mnohých z nás doslova dělá lepší lidi.