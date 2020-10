◼ ČESKO

Soud zrušil zákaz hygieniků ohledně studentů VŠ

Pražský městský soud zrušil rozhodnutí pražské hygienické stanice, které v září zakázalo osobní přítomnost vysokoškolských studentů na výuce. Uvedl, že rozhodnutí hygieniků je nepřezkoumatelné, protože v něm chybí dostatečné zdůvodnění. Rozhodnutí hygieniků bylo účinné od 21. září, trvat mělo do konce října. Hygienička Zdeňka Jágrová však poukázala na to, že vysoké školy jsou od 14. října uzavřené z rozhodnutí vlády.

◼ ČESKO

Čerpání z programů Covid rostla mírně

Objem schválených žádostí i čerpání z programů Covid II, III, Praha a Plus podle aktuálních dat České národní banky vzrostl k 9. říjnu oproti předchozím týdnům jen mírně. Schváleny byly žádosti zhruba za 33,8 miliardy korun, ve srovnání s předchozím týdnem je to o 925 milionů víc. V poslední době se schválený objem přitom pohyboval okolo dvou miliard korun. Podnikatelé z programů čerpali přibližně 28,1 miliardy korun.

◼ VATIKÁN

Papež František vystoupil poprvé s rouškou

Papež František včera poprvé vystoupil na veřejnosti s nasazenou rouškou. Stalo se tak při setkání s představiteli dalších církví a náboženství, se kterými se v Římě pomodlil za světový mír. Při četbě projevu si však papež roušku sundal. V minulosti byl kritizován, že při generálních audiencích roušku nenosí. Vatikán zaznamenal v posledním týdnu 14 nakažených koronavirem mezi příslušníky Švýcarské gardy, která zajišťuje papežovu ochranu.

◼ ČESKO/RUSKO

Opozice chce vyjmout Rusko z tendru na Dukovany

Skupina 31 opozičních zákonodárců vyzvala otevřeným dopisem vládu, aby kvůli bezpečnosti vyřadila ruské a čínské firmy z výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Dopis podepsalo 22 senátorů a devět poslanců. "Rusko i Čína jsou známy využíváním svých obchodních vazeb k nátlaku na jiné státy. Přizváním k tendru dává naše vláda těmto zemím skvělou příležitost k rozšíření jejich vlivových aktivit u nás," uvedl senátor Marek Hilšer.

"

Očekáváme, že se nám podaří odhalit mnohem více případů nelegálních přechodů hranice.

Karl Nehammer

Rakouský ministr vnitra uvedl, že země se chystá ve velkém střežit své hranice pomocí bezpilotních letounů. Pomáhat mají především s vyhledáváním lidí, kteří do Rakouska vstupují nelegálně.

◼ SVĚT

Robotizace ohrožuje místa až 800 milionů pracovníků

Pokrok v automatizaci ohrožuje významný podíl pracovních míst v sektorech, které se téměř čtvrtinou podílejí na celosvětové zaměstnanosti. Vysokému riziku, že jejich místo zruší právě robotizace, čelí až 800 milionů lidí. Mezi nejvíce ohrožené patří lidé v šesti státech v Perském zálivu, dále v Česku, na Slovensku a v Japonsku. Riziko větší automatizace také vytváří vyšší nerovnost příjmů. Ukázala to studie ekonomů Bloomberg Economics.

◼ ČESKO

Odklad EET znamená dle odborníků konec projektu

Daňoví odborníci oslovení ČTK považují odklad elektronické evidence tržeb za přínos a pomoc podnikatelům. Zároveň jej ale považují za faktický konec projektu, který byl podle nich především politickou záležitostí. Finanční správa má i bez EET dost informací o činnosti podnikatelů, například díky kontrolním hlášením k DPH. Sněmovní rozpočtový výbor v úterý doporučil sněmovně, aby schválila odklad EET do konce roku 2022.

◼ ČESKO

Operátoři rozdají PC a internetové přípojky

Mobilní operátoři rozdají stovky bezdrátových internetových přípojek a notebooků pro samoživitele nebo rodinám, které nemohou dětem v době koronavirové krize zajistit on-line výuku. Některé firmy poskytly neomezené volání seniorům, neomezená data zdravotníkům a hygienikům, případně desítky pracovníků svých call center pro trasování nakažených.

◼ USA

Microsoft jde do vesmíru díky partnerství se SpaceX

Softwarový gigant Microsoft uzavře partnerství s firmou SpaceX, chce se svými cloudovými službami expandovat do vesmíru. Americká společnost o tom informovala na svém blogu. Partnerství umožní Microsoftu napojit jeho cloudové služby Azure na satelitní síť Starlink od SpaceX. Ta uzavřela během října smlouvu s Pentagonem, jemuž má za 149 milionů dolarů, v přepočtu 3,4 miliardy korun, vybudovat satelitní síť na sledování raket.

◼ ČESKO

NSS: Berňák měl přijímat maily s řádným podpisem

Finanční správa chybovala, pokud před rokem 2016 nepřijímala v daňových záležitostech e-mailová podání s elektronickým podpisem. Podle nového rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) šlo o kvalifikovanou formu podání daňového přiznání a nebylo nutné dodatečně posílat originál. Daňový řád říkal, že podání lze učinit písemně, ústně do protokolu, případně datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem.

◼ ČESKO

Asistenti pedagogů byli důležití při otevření škol

Asistenti pedagoga sehráli v květnu a červnu významnou roli při znovuotevření škol, které byly od března zavřené kvůli epidemii koronaviru. Skupiny dětí ve školách měla na starosti zhruba polovina všech asistentů, kteří suplovali nepřítomné učitele. Pomáhali i s distanční výukou. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni. Ve školách pracuje asi 24 000 asistentů pedagoga, průzkumu se zúčastnilo 800 z nich.

◼ ČESKO

Platnost řidičských průkazů se prodlouží

Platnost řidičských průkazů se prodlouží, nyní propadlé doklady tak nebude nutné měnit. Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy však navrhuje jeho pokračování až do konce března, oznámil úřad. Pracoviště registru vozidel a řidičů byla v minulých dnech v některých městech kvůli zkrácené úřední době přehlcená a vytvářely se dlouhé fronty. Opatření platí pro řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče.

◼ ČESKO

Ombudsman prověřuje diskriminaci lidí bez internetu

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček chce prověřit slevy na poplatcích při využití Portálu občana, který obce a města zavádějí pro elektronické služby. Podle ombudsmana mohou nepříznivě dopadat například na seniory nevyužívající internet. Ombudsman se zabýval konkrétní stížností proti tomu, že město zřídilo Portál občana a zavádí 20procentní slevu z poplatku za psy a poplatku za svoz komunálního odpadu, pokud je platba provedena přes portál.

"

Pro maturanty z chemie, matematiky a biologie jsou připraveny on-line konzultace k maturitě zdarma.

Michal Janovský

Mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze uvádí, že škola během koronavirové krize nabízí on-line doučování pro středoškoláky.

◼ ČESKO

MPSV navrhlo kvůli krizi zvýšit životní minimum

Ministerstvo práce navrhuje zvýšit od ledna životní minimum. Pro samotného dospělého by vzrostlo z nynějších 3860 na 4990 korun, zhruba o 23 procent. U dospělých a dětí v rodině by se částka zvedla o 25 až 34 procent. Existenční minimum by bylo o tisícikorunu vyšší, dostalo by se na 3490 korun. Výdaje na dávky by se tak příští rok zvýšily o 7,41 miliardy. Návrh rozpočtu s tím nepočítal. Podle ministerstva je úprava minima kvůli koronavirové krizi nutná.

◼ ČESKO

Praha má první sochu Marie Terezie v Česku

Park u Prašného mostu v Praze 6 zdobí první česká socha habsburské panovnice Marie Terezie. Pomník, za který městská část zaplatila autorovi zhruba 3,6 milionu korun, dnes veřejnosti odhalili zástupci místní radnice a autor sochy Jan Kovářík. Vytvoření sochy rakouské panovnice a české královny plánovala městská část od roku 2013. Marie Terezie vládla v letech 1740 až 1780, reformovala státní správu, armádu či školství.

◼ ČESKO

Šumava pokračuje s kácením stromů u cest

Šumavský národní park letos podél turistických cest pokácí přibližně 4000 uschlých stromů. Tradičním zásahem předchází tomu, aby se zřítily. Od roku 2005 kolem turistických tras porazili dřevorubci přibližně 25 tisíc stromů. NP Šumava je největším národním parkem v Česku. Spolu s německým Národním parkem Bavorský les vytváří jednu z největších souvisle zalesněných ploch ve střední Evropě.

◼ ČESKO

Policie: Berbr zpronevěřil peníze plzeňského svazu

Bývalého místopředsedu Fotbalové asociace ČR Romana Berbra viní policie vedle ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy také ze zpronevěry 850 tisíc korun Plzeňského krajského fotbalového svazu. Berbr je jedním z 20 obviněných v kauze údajného ovlivňování výsledků. V neděli byl vzat do vazby a v pondělí rezignoval na post místopředsedy FAČR a na pozice ve výkonném výboru i šéfa Plzeňského krajského fotbalového svazu.

◼ BĚLORUSKO, POLSKO

Přes 700 Bělorusů vyhledalo ochranu v Polsku

Do Polska se za poslední dva měsíce uchýlilo více než 700 Bělorusů, kteří tam mimo jiné požádali o mezinárodní ochranu. Jen v minulém týdnu do Polska přijelo 91 obyvatel Běloruska. Využili jeden ze tří zvláštních režimů vstupu na polské území. Zažádali si o humanitární víza, případně přicestovali díky procesu mezinárodní ochrany nebo přes program nazvaný "Poland. Business Harbour", jenž je určen pro běloruské podnikatele, kteří chtějí přesídlit do Polska.